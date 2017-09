Merkelová odvolila v univerzitní menze

Počet žurnalistů čekajících na možnost pořídit záběry kancléřky výrazně převýšil počet voličů, kteří přišli během hodiny před jejím příchodem vhodit svůj hlas do urny ve volební místnosti s číslem 108.

Jedním z obyvatel středu Berlína, který hlasoval na stejném místě jako kancléřka, byl dvaaosmdesátiletý Franz. „Jsem už téměř šedesát let členem SPD, rozhodování tak pro mě nebylo těžké,“ svěřil se. „Přeju si, aby Martin Schulz pro sociální demokracii získal víc hlasů než dřív, protože je opravdu dobrý,“ dodal. Že by se předseda SPD mohl ještě stát kancléřem, je podle něj ale „dost nepravděpodobné“. „Ale jestli prohraje, musíme bezpodmínečně do opozice, už žádná velká koalice,“ dodal.

Prakticky všechny předvolební průzkumy přisuzují sociální demokracii s velkým odstupem druhé místo. Na čem se však ankety neshodují, je otázka, která strana se po volbách stane třetí nejsilnější v parlamentu.

Německé volby: tajné služby jsou kvůli ruským hackerům ve střehu

Podle pana Franze jí budou „bohužel fašisté, nacionalisté a xenofobové“ ze strany Alternativa pro Německo (AfD). Stejného názoru je také šestatřicetiletá Gesine, která bydlí v centru Berlína, a proto přišla rovněž volit do menzy Humboldtovy univerzity. Její rozhodování, komu dá jeden ze dvou svých hlasů, které má každý německý volič k dispozici, motivovala i snaha zabránit AfD vstupu do parlamentu.

Pokud se ale strana, kterou pozorovatelé označují za pravicově populistickou, dostane do Spolkového sněmu, nebude to podle Gesine znamenat ohrožení pro německou demokracii. „Znám i někoho, kdo AfD volí, je to pořád moje velmi dobrá kamarádka, je ale prostě třeba s těmito lidmi víc diskutovat, ne je vylučovat,“ řekla. „Je to jejich názor. Lidé, kteří je (voliče AfD) z debaty vylučují, dělají přesně to, co vyčítají AfD,“ dodala.

Na Angelu Merkelovou si po odevzdání svých hlasů u volební místnosti počkala rodina se dvěma malými dcerami. „Volili jsme paní Merkelovou, tak jsme se na ni chtěli také podívat,“ řekl otec, který si nepřál zveřejnit své jméno. „Pro nás znamená paní Merkelová jistotu a stabilitu,“ dodal.

Kancléřky se nakonec stejně jako desítky novinářů z Německa i celého světa rodina s dětmi dočkala. V doprovodu svého manžela Joachima Sauera vhodila svůj hlas do volební urny a zakrátko odjela čekat na výsledky hlasování, které rozhodne o dalším směřování Německa. Nervózní být ale příliš nemusí, předvolební průzkumy unii konzervativní stran CDU/CSU připisují jasné vítězství.

