Merkelová: Nesolidárnost v otázce migrace může mít dramatické dopady

Angela Merkelová si dokáže představit, že by země eurozóny měly do budoucna společného ministra financí, ten by navíc mohl mít na starost také oblast hospodářství. Dodala, že záleží na pravomocích, jaké by takový ministr měl.



O prohloubení eurozóny usiluje mimo jiné francouzský prezident Emmanuel Macron, který by rád viděl i společného ministra financí. Merkelová dnes uvedla, že proti návrhu jako takovému nic nemá, musí se ale vyjasnit, co přesně by takový ministr dělal. „Dovedla bych si také představit zkombinovat ministra financí a hospodářství,“ podotkla.



Šéfka německé vlády dnes podpořila také návrh svého ministra financí Wolfganga Schäubleho, aby se záchranný fond eurozóny ESM přeměnil v Evropský měnový fond, tedy určitou verzi Mezinárodního měnového fondu (MMF). Takový krok by podle Merkelové pomohl ještě větší stabilitě eurozóny a zvýšil také její schopnost reagovat na neočekávané situace.