Merkelová bude již počtvrté kandidovat na kancléřku. Z Němců ji věří víc než polovina

Merkelová na tiskové konferenci prohlásila, že je připravená opět nastoupit do čela CDU a v roce 2017 znovu kandidovat do úřadu kancléřky. Lidé by v této době měli málo pochopení, „kdybych nyní všechny své zkušenosti, schopnosti a talent znovu nedala do služeb Německu,“ řekla.

„Doslova donekonečna jsem o tom přemýšlela. Rozhodnutí kandidovat počtvrté po jedenácti letech v úřadu není nijak jednoduché,“ dodala.

„Je dobře, že je nyní jasno,“ prohlásil Seehofer podle agentury DPA v reakci na zprávy, že se Merkelová hodlá o vedení vlády znovu ucházet. Na tomto základě podle něj bude jasné, s jakými tématy strany půjdou do společné předvolební kampaně a kde přetrvávají rozdíly. Nicméně nyní nemůže být o „společné kandidátce na kancléře“ žádných pochyb, dodal.

Takovéto rozhodnutí Merkelové se všeobecně očekávalo. V reakcích to dali najevo představitelé koaliční sociální demokracie (SPD) i opozičních stran Zelených a Levice. Vesměs oznámení přijali bojovně s tím, že se těší na volební boj s Merkelovou. Šéf parlamentní frakce SPD Thomas Oppermann například prohlásil: „Volby do Spolkového sněmu jsou otevřené, Angela Merkelová už není neporazitelná.“

Německý deník Bild dnes informoval, že podle nejnovějších průzkumů veřejného mínění si ji za kancléřku nadále přeje 55 procent Němců.

Zhruba za dva týdny se koná sjezd CDU, který by měl Merkelovou na další dva roky potvrdit v čele strany. Parlamentní volby by se měly v Německu uskutečnit v září příštího roku.

Aktuální průzkumy veřejného mínění dávají Merkelové velmi dobré šance na to, aby po vítězných volbách již počtvrté sestavovala německou vládu. Žena, která je kancléřkou už 11 let, by se tím vyrovnala velikánům německé politiky Konradu Adenauerovi (v čele spolkové vlády 1949-63) a Helmutu Kohlovi (1982-98).

S oznámením kandidatury Merkelová dlouho váhala a na všechny otázky, jestli se bude znovu ucházet o vedení vlády, v posledních měsících odpovídala, že rozhodnutí oznámí, až přijde vhodná chvíle.

Důvodem, proč si dvaašedesátiletá politička dávala na čas, bylo i to, že čekala, až se urovnají spory s CSU o řešení migrační krize. Ty dvojici partnerských stran rozdělily nejvíce za poslední desítky let a jednu dobu to dokonce vypadalo, že bavorská formace Merkelovou znovu nepodpoří.

Jak z CDU, tak z CSU ale v poslední době zaznívaly hlasy, že by kancléřka měla kandidovat znovu. Merkelová přes všechny výhrady k její migrační politice patří nadále mezi nejoblíbenější německé politiky a v rámci konzervativní unie nemá podle pozorovatelů reálnou alternativu. Ve čtvrtek ji podpořil i americký prezident Barack Obama, který prohlásil, že kdyby byl Němec, byl by jejím příznivcem.

Merkelová křesťanským demokratům předsedá už od roku 2000, kancléřkou se stala jako první žena v dějinách spolkové republiky v listopadu 2005. V čele CDU stál déle jen Kohl, který stranu vedl 25 let.

Aktuální průzkumy dávají konzervativnímu bloku CDU/CSU kolem 32 až 35 procent hlasů, druhým sociálním demokratům zhruba 23 procent. Pokračování velké koalice, i když není preferovanou variantou ani jedné ze stran, se tak jeví jako nejpravděpodobnější východisko voleb do Spolkového sněmu.

Avizovaná třetina hlasů pro křesťanské demokraty znamená ale, že by dopadli hůře než v roce 2013, kdy dostali 41,5 procenta hlasů. Konzervativním stranám ubírá hlasy zejména protiimigrační Alternativa pro Německo, která už prorazila do několika sněmů německých zemí.

