Mayová si ještě podporu pro svou menšinovou vládu nedojednala

„Včera (v sobotu) jsme měli velmi dobrá jednání s Konzervativní stranou o tom, jak je můžeme podpořit při formování vlády, která přinese zemi stabilitu. Učinili jsme pokrok, ale jednání pokračují,“ řekla Fosterová. Na její stranu se konzervativci obrátili po předčasných parlamentních volbách, v nichž ztratili většinu v Dolní sněmovně. Severoirští unionisté mají ve sněmovně deset poslanců, jejichž podpora konzervativcům zajistí těsnou většinu.

Mayová vyhlásila předčasné volby proto, aby zajistila silný mandát pro svou vládu k vyjednávání s Bruselem o takzvaném brexitu, tedy vystoupení Británie z EU. Britský ministr obrany Michael Fallon v neděli ujišťoval, že i po ztrátě ve volbách zůstává postoj britské vlády k vyjednávání o brexitu beze změn. Svolání předčasných voleb Fallon hájil.

„Myslím, že náš názor na brexit se nezměnil, chceme partnerství s Evropou, chceme dohodu, která maximalizuje náš přístup na jednotný trh, dosáhne shody na imigraci a na pokračování v bezpečnostní spolupráci,“ řekl Fallon.

Ministr obrany rovněž prohlásil, že konzervativci jsou jedinou stranou, která má legitimitu a důvěryhodnost pro sestavení vlády. Nicméně uvedl, že Mayová bude muset změnit své chování uvnitř vlády. „Doufám, že uvidíme více kolektivní přístup v rozhodování v kabinetu. Já a další moji kolegové jsme jí to dali jasně najevo,“ řekl Fallon. „Menšinová vláda prostě vyžaduje odlišný přístup,“ dodal.

Opozice mluví o dalších předčasných volbách

Postavení konzervativců u moci zpochybnil dnes lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn. „Je dost dobře možné, že budou další volby letos, případně začátkem příštího roku. A to by mohla být dobrá věc, protože my nemůžeme žít v období velké nestability,“ řekl Corbyn, jehož labouristé vyšli z voleb tento týden posíleni.

Brzký konec Mayové v úřadu britské premiérky prorokuje bývalý ministr financí a člen premiérčiny Konzervativní strany George Osborne, podle něhož Mayová zřejmě skončí již v polovině příštího týdne. „Uvidíme, jak dlouho vydrží na lavici odsouzených k 'trestu smrti',“ uvedl dnes v televizi Sky News Osborne, jehož Mayová vyhodila z úřadu ministra financí po svém nástupu do úřadu loni v červenci.

Také další členka premiérčiny Konzervativní strany Anna Soubryová dnes v televizi Sky News řekla, že pozice Mayové jako premiérky je dlouhodobě neudržitelná. „Myslím, že bohužel bude muset odejít. Ale ne teď, teď potřebujeme stabilitu,“ řekla státní tajemnice pro malé podnikání Soubryová.

List Sunday Times dnes přinesl spekulace, že ministr zahraničí Boris Johnson byl údajně požádán pěti dalšími ministry, aby Mayovou nahradil v čele vlády. Johnson ale odmítl, že by se chystal vyzvat Mayovou na souboj o vedení strany a země, a zdůraznil, že premiérku nadále podporuje.

