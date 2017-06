Mayová se nevzdává. Sestavuje vládu, která zemi „dodá jistotu“

Evropští i čeští politici po britských volbách uvedli, že doufají v rychlé sestavení vlády a zahájení jednání o takzvaném brexitu - britském odchodu z Evropské unie, pro který se loni Britové vyslovili v referendu. Britská libra se v reakci na výsledky voleb propadla vůči dolaru na nejnižší úroveň od dubna, během dne ale část ztrát smazala.

Hlasy odevzdané ve čtvrtečních volbách nejsou nyní sečteny už jen v jediném obvodu - východolondýnském Kensingtonu, kde se rozhoduje o jednom z celkem 650 členů Dolní sněmovny. V jejích lavicích podle dosavadních výsledků obsadí konzervativci 318, labouristé 261, liberální demokraté 12, skotští nacionalisté 35 a zbylé menší strany 23 míst. Je tedy už jasné, že konzervativci většinu 326 mandátů v 650členné sněmovně získat nemohou.

Přečtěte si komentář k britským volbám:

Jistotu v této situaci podle Mayové může Británii zajistit jen její Konzervativní strana, která bude spolupracovat se severoirskou DUP, jež získala deset křesel. Nová vláda podle premiérky naplní vůli britského lidu, provede Británii jednáním o odchodu z EU a zajistí, aby tyto rozhovory byly úspěšné. S Bruselem chce Mayová jednat v rámci harmonogramu, který byl již domluven. Rozhovory by tak mohly začít 19. června. Podle Sky News by ještě dnes mohla Mayová jmenovat nové ministry v některých klíčových rezortech.

Zbývá obsadit poslední křeslo

Result with just one seat to go.



