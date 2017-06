Mayová se nevzdává. Navzdory volebnímu debaklu chce sestavit novou vládu

Konzervativní strana vytvoří vládu, jež Británii poskytne jistotu, kterou země potřebuje víc než kdy jindy. Po setkání s královnou Alžbětou II. v Buckinghamském paláci to uvedla premiérka Theresa Mayová. Nová vláda podle ní Británii provede brexitem.

Jistotu může podle premiérky Británii v současné situaci dát jen její Konzervativní strana a severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), se kterou chce Mayová spolupracovat po čtvrtečních parlamentních volbách.

Nová vláda naplní vůli britského lidu a provede Británii jednáními o odchodu země z Evropské unie, dodala Mayová. „A nyní do práce,“ zakončila svůj krátký proslov.

Mayová je přesvědčena, že se jí podaří sestavit vládu, navzdory tomu, že se její Konzervativní straně nepodařilo udržet v Dolní sněmovně absolutní většinu.

Kabinet sestavený Konzervativní stranou zřejmě podpoří severoirská strana DUP, která získala v Dolní sněmovně deset křesel. Konzervativci mají podle dosavadních výsledků 318 mandátů. Nyní je rozděleno 649 z 650 křesel.

Televizní stanice Sky News uvedla, že Mayová se chystá první ministry svého nového kabinetu jmenovat ještě dnes odpoledne. Obsadit prý chce přinejmenším klíčové resorty.

Zbývá obsadit poslední křeslo

