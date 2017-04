Málo ropy: Česko přestalo plnit evropskou směrnici o nouzových zásobách

„Preferuji nákup ropy, protože to by nás nestálo ani korunu na nákladech na její skladování,“ prohlásil Švagr. Správa podle něj má k dispozici kapacitu v nádrži státního správce ropovodů Mero v Nelahozevsi na Mělnicku. „Pokud by padlo rozhodnutí nakoupit benzin a naftu, pak bychom potřebovali od vlády dodatečných asi 50 milionů korun ročně na jejich skladování,“ dodal.

Ministerstvo financí dosud nebylo o předpokládaném poklesu zásob ropy oficiálně informováno, uvedla dnes mluvčí resortu Monika Bačová. Krátkodobé vychýlení poměru nouzových zásob k celkové spotřebě podle ní nelze vyloučit. „Nemuselo by se však jednat o nestandardní situaci, neboť řada zemí EU řešila tento stav i několik let,“ dodala.

Švagr na tenčící se zásoby upozorňoval několikrát. Loni v srpnu řekl, že od začátku roku 2016 klesly zásoby těchto komodit v Česku z 95 na 91 dnů. Ministerstvo financí tehdy uvedlo, že žádá po SSHR přípravu střednědobé koncepce skladby nouzových zásob ropy a ropných produktů.

Podle SSHR má na současný stav vliv mimo jiné loňská havárie krakovací jednotky v rafinérii v Kralupech nad Vltavou. Podnik byl loni kvůli ní odstaven od poloviny května do poloviny října. Mezi důvody neplnění směrnice uvedla správa i rostoucí ekonomiku a vyšší spotřebu pohonných hmot v loňském roce. „V případě, že ekonomika roste, se spotřebovává i více benzinu a nafty. Firmy například více vyrábějí, narůstá doprava zboží. Tím pádem měsíční spotřeba pohonných hmot roste. A stejné zásoby, které dříve vydržely na 90,5 dne, tak dnes vydrží jen na 87 dní,“ uvedl Švagr.

O možném přikoupení ropy do nouzových zásob se jednalo už předloni. Mělo jít o sto tisíc tun takzvané sladké ropy, tedy nízkosirné neruské ropy, za více než miliardu korun. Bezpečnostní rada státu ale nákup nepodpořila. Mluvčí ministerstva průmyslu František Kotrba dnes řekl, že MPO stále nejvíce podporuje nákup této ropy.

„Prakticky již dva roky se snažíme ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu hmotné rezervy doplnit nákupem takzvané sladké ropy, kterou v rezervách nemáme. Bohužel nám nebyl zatím vládou schválen,“ řekl Švagr. Řešení je podle něj mimo jiné v souladu se Státní energetickou koncepcí, kterou ministři schválili v roce 2015.

