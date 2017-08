Maduro odklidil prokurátorku, vojáci volají po rebelii

Ustavující schůze nového orgánu, který má podle kritiků posloužit socialistickému prezidentovi Nicolási Madurovi k upevnění moci, se konala v pátek v Caracasu v budově, kde zasedá parlament. Ten ovládá opozice, jejíž poslanci hodlají pokračovat ve výkonu mandátu. Vojáci a policisté proto už ve čtvrtek uzavřeli okolí budovy parlamentu, v němž se pak v pátek sešlo 545 členů Ústavodárného shromáždění. Zasedání provázely manifestace stoupenců vlády i opozice.

Nový orgán, do jehož čela byla v pátek zvolena exministryně zahraničí Delcy Rodríguezová, kritizovala řada zemí, včetně USA. Volby do něj jako nedemokratické bojkotovala opozice, která navíc tvrdí, že výsledky byly zmanipulované. To tento týden uvedla i IT firma, která hlasování technicky zajišťovala.

V sobotu vládní jednotky obklíčily budovu generální prokuratury a krátce nato, Ústavodárné shromáždění odvolalo generální prokurátorku Ortegovou. Na její místo dočasně zvolilo dosavadního ombudsmana Tareka Williama Saaba, který už složil přísahu. Ortegová ale odmítla přestat vykonávat funkci generální prokurátorky a své odvolání označila za útok proti ústavě. Odvolání Ortegové kritizoval v sobotu i generální tajemník Organizace amerických států (OAS) Luis Almagro.

V sobotu Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay pozastavily členství Venezuely v organizaci Mercosur (Společný jižní trh) a vyzvaly Madurovu vládu k obnově demokracie v zemi.

Operace David

Dnes ráno potlačila vláda vzpouru vojáků ve třetím největším městě země Valencii. Bývalý kapitán tamní jednotky Juan Caguaripano, na něhož je od roku 2014 vydán zatykač kvůli plánu svrhnout prezidenta, zveřejnil na internetu video, v němž vyzval ostatní vojáky a policisty v zemi ke vzpouře. Před skupinou ozbrojených vojáků uvedl, že nejde o převrat, ale o snahu obnovit ústavní pořádek v zemi.

Po zveřejnění videa vyšli do ulic lidé na předměstí Valencie, kde rebelská posádka sídlí, a zabarikádovali jednu dálnici. Ve městě začaly kolovat letáky, které pod názvem „Operace David“ vyzývají Venezuelany ke vzpouře. Uvádí se v nich, že „policie a ozbrojené síly země stojí jednotně proti komunistické tyranii“. Lidé se mají připojit k vojenským či policejním jednotkám, které vyhlásí rebelii, a bránit rodinu, dům a vlast proti tyranii.

Místopředseda vládní socialistické strany Diosdado Cabello dnes oznámil, že vzpoura byla „teroristickým činem“ a že sedm „teroristů“ bylo zatčeno. Cabello z iniciování rebelie obvinil amerického senátora Marka Rubia, syna kubánských emigrantů, který pochází z Miami. To je centrem kubánských disidentů, kteří venezuelskou opozici podporují, a žije tam i řada venezuelský emigrantů. „Už víme, odkud to všechno pochází,“ napsal na twitteru Cabello. V sobotu se v Miami konala demonstrace proti Ústavodárnému shromáždění.

O víkendu se také do domácího vězení vrátili dva opoziční vůdci Antonio Ledezma a Leopoldo López, které úřady zatkly v úterý kvůli tomu, že porušili pravidla domácího vězení vyzýváním k protivládním protestům.

