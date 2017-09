Macron vyzval k užší spolupráci v EU. Navrhuje reformu migrační politky

Pro budoucnost unie, která je „odkazem našich předků“, je podle Macrona důležité prohloubit spolupráci v mnoha oblastech. V současnosti podle něj v EU chybí „kultura spolupráce“, unie je „příliš slabá, příliš pomalá a příliš nevýkonná“.

V zahraniční politice je podle Macrona mimo jiné nutné stanovit si cíle v oblasti Středozemního moře a severní Afriky, odkud do Evropy přichází tisíce migrantů. Aby se dala migrace zvládnout, bude potřeba reformovat unijní imigrační politiku, vytvořit evropský azylový úřad, společnou databázi žadatelů o azyl či společnou pohraniční stráž, řekl francouzský prezident.

Macron navrhl také vznik evropské prokuratury pro boj proti kriminalitě a terorismu. Pro úspěšný boj s terorismem, jeho financováním i propagandou je podle něj nutné prohloubit také spolupráci tajných služeb, mimo jiné prostřednictvím vytvoření společné evropské akademie. Macron navrhl také vznik společné civilní obrany v mimořádných situacích. Klimatické změny ohrožují naši bezpečnost více než kdy dříve, zdůvodnil svůj záměr prezident.

Zrádný svět Emmanuela Microna. Prezident Berlín potřebuje

Prohloubit je podle Macrona nutné také spolupráci členských zemí v obraně. Unie by měla vytvořit společné intervenční síly, společný obranný rozpočet a společnou doktrínu, navrhl. Evropská intervenční jednotka by podle jeho představ měla vzniknout kolem roku 2020. Možnost vstoupit do francouzské armády chce Macron otevřít i občanům jiných členských zemí Evropské unie. Ostatním unijním zemím navrhl, aby na dobrovolné bázi umožnily totéž.

Ve svém projevu se Macron věnoval také mladým lidem. Vyzval ke vzniku evropských univerzit. Do roku 2024 by jich podle něj měly být dvě desítky. Do stejného roku by chtěl dosáhnout toho, aby každý student v Evropské unii uměl alespoň dva evropské jazyky.

Ve svém projevu odsoudil francouzský prezident evropské politiky, kteří dopustili, aby se o EU začalo pochybovat a aby ji lidé začali vnímat jako bezmocnou byrokracii. Dopustili jsme, aby se uchytila myšlenka, že za všechno může Brusel, musíme si ale uvědomit, že my jsme Brusel, řekl Macron. Evropská unie je nyní podle něj křehčí, neboť je vystavena přeháňkám globalizace. „Evropa bude žít jen myšlenkou, kterou si o ni vytvoříme,“ řekl.

Čtěte také: