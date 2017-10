Macron čelí kritice. Nedělejte bordel a hledejte si práci, vzkázal nezaměstnaným

Při návštěvy oblasti Corrèze v centrální části Francie hovořil Macron s místním činitelem, který si stěžoval na problémy s obsazováním pracovních míst. „Někdo by místo toho, aby dělal bordel, udělal lépe, kdyby se šel podívat, jestli by nesehnal práci,“ reagoval Macron podle agentury AFP.

Krátce před tím totiž jeho návštěvu narušila demonstrace asi 150 místních pracovníků, současných i bývalých, ve firmě na výrobu automobilových součástek. Demonstranty, kteří usilovali o setkání s Macronem, zablokoval silný kordón policistů.

Zrádný svět Emmanuela Microna. Prezident Berlín potřebuje

Prezidentovu poznámku ihned komentovali oponenti napříč politickým spektrem, kteří hlavu státu obvinili, že je prezidentem majetných, který je úplně odstřižen od lidových mas. Socialistický poslanec Oliver Faure řekl, že Macron projevil „sociální opovržení“. Pravicový republikán Christian Jacob hovořil o aroganci a kandidátka na šéfku Republikánů Florence Portelliová o „kastovním pohrdání“. Politolog Jérôme Sainte-Marie prohlásil, že Macron „ukázal svou pravou tvář“. Před nástupem do politiky se Macron pohyboval v bankovním sektoru a nemohl si stěžovat na nedostatek vysokých příjmů.

Není to poprvé, co prezident vyvolal kontroverze svými výroky o společnosti. V minulosti už pobouřil například prohlášením, že „nádraží je místo, kde se úspěšní lidé setkávají s těmi, co nic neznamenají“, nebo slovy, že neustoupí ve svých reformách „ani lenochům, ani cynikům, ani radikálům“. Svůj despekt k nízkopříjmovým skupinám projevil i ještě jako ministr hospodářství v socialistické vládě předchozího prezidenta Françoise Hollandea, když hovořil o „negramotných pracovnicích“ na jatkách v Bretani, kde přišlo o práci 800 lidí.

Čtěte také: