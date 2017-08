Lídr Svobodných Mach končí v europarlamentu kvůli volbám do Sněmovny

„Voličům chci tímto krokem dát jasně najevo, že sázím na to, že se Svobodní do Sněmovny dostanou,“ uvedl Mach, který vede kandidátku strany v Praze.

Svobodní zatím do českého Parlamentu nepronikli, při minulých sněmovních volbách získali zhruba 2,5 procenta hlasů. Podobný výsledek jim zatím těch vesměs přisuzovaly i letošní průzkumy. „My si neděláme těžkou hlavu z průzkumů. Děláme všechno pro to, abychom překonali pětiprocentní hranici,“ uvedl k tomu Mach. Poukázal také na to, že ani před eurovolbami nedávaly průzkumy Svobodným naději na vstup do Evropského parlamentu.

Svobodní chtějí podle Macha do sněmovní kampaně investovat řádově miliony korun, což v porovnání s parlamentními stranami bude skromnější. Představit se chtějí mimo jiné na 200 billboardech a prostřednictvím letáků, na jejichž rozdávání se chce Mach osobně podílet. Chce bojovat mimo jiné proti byrokracii, za snížení daní a za odchod Česka z EU.

Dvaačtyřicetiletý politik rezignoval na funkci europoslance k 31. srpnu. V Evropském parlamentu ho nahradí Jiří Payne, někdejší poslanec a náměstek ministra obrany za ODS.