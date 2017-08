Lidovci a STAN smlouvu neřeší, finančně mají projekt za uzavřený

„Se svým protějškem, kterým je u hnutí STAN Lucie Krejčová, jsme se dohodli, že nebudeme mít vůči sobě žádné další vzájemné požadavky. Prostě, co bylo do kampaně proinvestováno, má nějakou synergii efektu, ať už pro STAN, nebo KDU-ČSL. Čili po této stránce je to vyrovnáno,“ řekl generální sekretář lidovců Pavel Hořava. KDU-ČSL na přípravu voleb v tandemu se Starosty vynaložila 6,5 milionu korun. Starostové své náklady vyčíslili na 2,5 milionu.

Hořava podotkl, že na straně lidovců to bylo víc než předem stanovený poměr 60:40, který vyjadřoval plánovaný poměr stran na společných kandidátkách i nákladů na kampaň.

Starostové i lidovci se v posledních dnech soustředí na přípravu samostatných kampaní a kandidátek. Nová smlouva o spolupráci se má týkat partnerství uskupení pro další volby, obě strany mluví o senátních, nevylučují opětovné sblížení v budoucnosti.

Projekt se rozpadl po výzvě lidovců, aby se Starostové spokojili pouze s místy na lidoveckých kandidátkách, což by zanamenalo snížení prahu pro vstup do Sněmovny z deseti procent určených pro koalici dvou stran na běžných pět procent. Motivem k tomu byly výsledky průzkumů, podle nichž se podpora koalice Lidovci a Starostové pohybovala mezi 7,5 a devíti procenty.

