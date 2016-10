Lidé se k volebním urnám nehrnou. Sledujte ONLINE na Euro.cz

V prvních zhruba dvou hodinách voleb přišla k urnám většinou asi desetina voličů. Účast je tak podobná jako na začátku voleb před čtyřmi lety. Radnice, volební komise a policie problémy vesměs nezaznamenaly.

V Ústeckém kraji ale způsobuje mezi voliči zmatky situace kolem hnutí Severočeši.cz, jehož zmocněnkyně dala odvolat všechny kandidáty pro krajské volby. Lidé se volebních komisařů ptají, zda mohou hlasovat pro senátorské kandidáty hnutí Alenu Dernerovou na Mostecku a Jaroslava Doubravu na Ústecku. „Volby jsou podle mého názoru zmatečné. Do poslední chvíle jsme vysvětlovali, že odvolání krajské kandidátky nemá se senátními volbami nic společného,“ řekla k tomu Dernerová.

Mezi prvními volil předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš. Pro jeho uskupení jsou regionální volby premiérou, může tedy jen získat. „Myslím si, že to bude asi těsný souboj, aspoň to tak vypadá, i když ty preference se samozřejmě mění. Ale kdybychom vyhráli v pěti krajích, tak by to bylo celkem fajn,“ uvedl Babiš po tom, co odevzdal svůj hlas v Průhonicích u Prahy.

