Lepší podmínky pro České turisty: do Vietnamu poletí přímou linkou a bez víz

Zeman novinářům řekl, že při jednání uzavřeli dohodu, která má odstranit dvě podstatné překážky v rozvoji česko-vietnamských vzájemných vztahů. Za první označil neexistenci přímé letecké linky. „Tou druhou překážkou je existence krátkodobých turistických víz, která brání českým turistům v hojnějším počtu navštěvovat Vietnam,“ řekl Zeman. Poznamenal, že Vietnam stejná víza již zrušil Německu a Francii. „Jsem rád, že vám mohu oznámit, že oba prezidenti se dohodli jak na zavedení přímého leteckého spojení mezi Ho Či Minovým Městem a Prahou, tak na zrušení oněch krátkodobých turistických víz,“ prohlásil Zeman. Dodal, že pokud by letecká linka byla zřízena, ČR vyjádřila připravenost v Ho Či Minově Městě zřídit generální konzulát.

O zavedení bezvízové výjimky musí rozhodnout vietnamská strana, toto rozhodnutí zatím nepadlo, uvedl ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. O záležitosti se podle něj bude dále jednat i s dalšími vietnamskými představiteli. Pokud by se podařilo zavedení výjimky dojednat, šlo by o jednostranný krok Vietnamu. Zrušení víz i pro Vietnamce by musela schválit Evropská unie.

Zeman se později setkal také s dalšími vietnamskými politiky, mimo jiné s místopředsedou vlády Vuong Dinh Huem a šéfem vietnamské komunistické strany Trongem, kterého označil za nejmocnějšího muže Vietnamu. Řekl mu, že by velmi stál o podporu při jednáních ve Vietnamu. „Podepsali jsme řadu významných dohod, ale dvě ještě zbývají. O přímém leteckém spojení mezi Ho Či Minovým Městem a Prahou a o zrušení krátkodobých turistických víz pro české turisty. Jsem si vědom, že bez vaší podpory tyto dohody nemusí být realizovány,“ řekl Zeman.

Vietnamského prezidenta Zeman pozval na návštěvu České republiky. Poznamenal, že se oba shodli, že mají rádi plzeňské pivo; během setkání v Česku by tak chtěl Zeman svého hosta vzít do plzeňského pivovaru.

Český prezident také připomněl, že v úterý bylo během česko-vietnamského obchodního semináře podepsáno sedm dohod mezi českými a vietnamskými firmami. „Je tam i významná dohoda v hodnotě 20 milionů dolarů o výstavbě hotelového komplexu na mořském pobřeží,“ řekl Zeman. Věří, že tato dohoda bude „začátkem expanze českého turistického ruchu do Vietnamu“, který označil za krásnou turistickou destinaci.

Podle Quanga prezidenti mluvili i o podpoře obchodní dohody mezi Evropskou unií a Vietnamem či o zlepšení obchodní spolupráce. Vietnamský prezident českému státu poděkoval za podmínky pro vietnamskou národnostní menšinu v České republice.

