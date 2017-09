„Léčba Alternativou“. Merkelová přišla o 1,3 milionu voličů

K zodpovědnosti v „bouřlivých časech“ vyzvala kancléřka Angela Merkelová strany, které se podle odhadů po nedělních volbách dostaly do německého parlamentu. Učinila tak v povolební televizní debatě. Zástupci FDP a Zelených upozornili, že se do vlády s kancléřčinou konzervativní unií CDU/CSU nenechají vmanipulovat. Příliš jiných možností ale není, předseda sociálních demokratů Martin Schulz ohlásil odchod strany do opozice.