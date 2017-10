Kvůli složitému uznávání diplomů Česko podle Teličky opouštějí mozky

„Je téměř absurdní, že u studentů, kteří vystudovali Oxford, Cambridge a další univerzity, které se objevují celosvětově v první dvacítce, třicítce, neuznáme diplom z těchto škol,“ řekl Telička. Připomněl, že například univerzita v Oxfordu automaticky uznává české maturity.

Studenti ze zahraničních univerzit, kteří chtějí působit v české státní sféře nebo pokračovat v doktorském studiu na českých univerzitách, musí projít takzvanou nostrifikací diplomu. Student Jakub Červenka z britské univerzity ve Warwicku na společné tiskové konferenci s Teličkou řekl, že tento proces trvá od půl roku do dvou a půl let. V podstatě to tak podle něj vylučuje plynulý přechod ze zahraniční na českou univerzitu a může to zkomplikovat i nástup do zaměstnání.

Ministerstvo školství oponuje, že je vázáno při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání správním řádem a lhůty plní, když rozhoduje ve 30 dnech, ve složitých případech v 60 dnech. Správním řádem se řídí také vysoké školy, u nich ale ministerstvo délku řízení nemůže ovlivnit. „Úprava zákona ani vnitřních předpisů skutečně nutná není, je dostatečná a každá instance je povinna dodržovat zákonné lhůty. Často je navíc řízení prodlužováno nedostatečným poddáním žadatele, které je třeba doplňovat,“ uvedlo ministerstvo.

O problémech s uznáváním vzdělání z prestižních univerzit, jako je Oxford nebo Cambridge, nemá ministerstvo školství od veřejných vysokých škol žádné informace, uvedl úřad. „Pan Telička bohužel nenabídl žádný konkrétní případ protahovaného řízení, na který by ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy mohlo zareagovat,“ doplnil úřad.

O předvolebním finiši čtěte v sekci Volby 2017

Podle Teličky procedura odrazuje české studenty od toho, aby se vraceli do vlasti a předali dál zkušenosti, které získali na zahraničních školách. Česko kvůli tomu podle něj přichází o část svého potenciálu.

Telička se domnívá, že kvůli záležitosti by nebylo nutné přijímat nové zákony nebo měnit pravidla na úrovni EU, stačilo by upravit vyhlášky ministerstva školství nebo vnitřní předpisy univerzit. Situací se chce hlouběji zabývat po volbách do Sněmovny, které se uskuteční příští týden.

Přečtěte si také: