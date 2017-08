Která tři slova zachránila před pěti lety euro?

Jenom pár dní před zahájením letních olympijských her v Londýně řekl šéf Evropské centrální banky (ECB) na Globální investiční konferenci, že banka udělá vše v rámci svého mandátu, aby zachovala euro. Následně dodal: „Věřte mi, bude to stačit.“ („Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.“)

A skutečně to stačilo. 26. července 2012, kdy Mario Draghi vyslovil tato “zázračná“ slova, evropská dluhová krize vrcholila. Výpůjční náklady nejzadluženějších zemí jižní Evropy atakovaly historická maxima (viz graf níže). Navíc dvoje zvýšení úrokových sazeb v roce 2011 pod vedením Jean-Claude Tricheta krizi ještě více prohloubilo a postaralo se o následnou deflaci. Investoři se v tomto období zbavovali evropských aktiv a eurozóna byla na pokraji propasti.

Graf: Vývoj výnosů z 10letých státních dluhopisů vybraných jihoevropských států (Řecko – oranžová), Španělsko (zelená), Portugalsko (fialová)

Zdroj: Reuters

Draghiho slova přišla v hodině dvanácté a změnila téměř všechno. Výnosy evropských státních dluhopisů našly vrchol a následně začaly klesat. Pravděpodobnost insolventnosti některých evropských států a s ní související kreditní riziko klesly, akciové trhy se stabilizovaly a eurozóna se v následujícím roce vymanila z recese. Samozřejmě, že samotná slova k uklidnění situace nestačila. Pomohly i konkrétní kroky ze strany Evropské centrální banky.

Ty se však přijímaly těžko. Trvalo 3 roky přesvědčit členy bankovní rady, aby aplikovali nestandardní nástroje měnové politiky (program kvantitativního uvolňování, negativní úrokové sazby). ECB se proti americké centrální bance zpozdila v reakci na krizi o několik let. Avšak jakmile se banka pustila do boje s dluhovou krizí, zpátky necouvla. Depozitní úroková sazba spadla na mínus 0,4 procenta, program kvantitativního uvolňování do konce letošního roku dosáhne objemu 2 biliónů eur.

