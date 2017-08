Krajům chybí peníze na platy v sociálních službách. Chtějí podporu od Zemana

Navýšení výdělků v sociálních službách nařídila vláda výrazněji upravit od letošního července. Krajům na to na druhé pololetí roku 2017 poskytla příspěvek 1,16 miliardy korun. Hejtmani opakovaně upozornili na to, že tato suma na šest měsíců do konce roku stačit nebude. Podle Vildumetzové chybí víc než třetina částky. Budou ji muset poskytnout krajské rozpočty. Kraje proto chtějí, aby jim výdaje navíc dorovnalo ministerstvo práce.

„Byli bychom rádi, kdyby nás pan prezident podpořil a kdyby vyslal signál, že kraje si ty finanční prostředky zaslouží,“ uvedla Vildumetzová před začátkem jednání s prezidentem. Nařízené navýšení platů zatím kraje pokryjí ze záloh, které mají k dispozici, dodala Vildumetzová.

S hlavou státu budou hejtmani mluvit také o jeho krajských cestách. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran nedávno upozornil na to, že Zemanovy cesty do regionů by se daly považovat za předvolební kampaň, a náklady na ně by proto měl zahrnout do volebního limitu. Návštěvy platí kraje a dosud je Zemanovy návštěvy stály 17 milionů korun.

Vildumetzová prohlásila, že hejtmani si váží toho, že prezident kraje navštěvuje. „Nechceme na tom nic měnit. Je dobře, pokud se prezident zajímá o dění v kraji,“ uvedla. O tom, zda jde o kampaň, a na organizaci by tudíž měla přispívat prezidentská kancelář, musí podle Vildumetzové rozhodovat k tomu zřízený úřad.

