Konec vepřína? Vláda chce znát cenu pozemků v Letech

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že má být vypracován znalecký posudek na pozemky, aby ministerstvo kultury mohlo pozemky odkoupit. „Byl jsme pověřen, abych udělal ocenění vepřína, abychom měli nějakou sumu, o které můžeme mluvit se zástupci akcionářů,“ řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Zdůraznil, že je to poprvé, kdy majitelé připustili, že by uvažovali i variantě přímého prodeje. Dosud upřednostňovali variantu, podle které by kabinet zajistil výstavbu podobného zařízení v podobné lokalitě.

Vyřešit dlouholetý problém je jednou z priorit ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD), o jehož odchodu z vlády se spekuluje v souvislosti s obměnou kabinetu avizovanou premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

S majiteli vepřína vláda jednala od loňského ledna. Podle Dienstbiera byla jednání citlivá kvůli veřejnému zájmu, aby podnik na místě nebyl, ale i kvůli ekonomickým zájmům majitelů. Prodej vepřína jeho majitelé v létě nevylučovali, byli ochotni jednat i o výměně za jiný objekt vhodný pro chov prasat.

Tábor v Letech vznikl jako pracovní tábor, později ale sloužil za druhé světové války k internaci Romů, které německý nacistický režim postavil na úroveň Židů. Stejně jako Židé tak byli Romové internovaní v Letech posíláni do vyhlazovacích táborů v Osvětimi, kde jich několik set zemřelo. Kvůli výroku o Letech čelil počátkem září výzvám k rezignaci vicepremiér Andrej Babiš (ANO). O táboře mluvil ve Varnsdorfu při návštěvě sociálně vyloučené lokality. „Byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam,“ řekl údajně. Kvůli výroku pak čelil výzvám k odchodu z vlády, kritizoval ho i premiér. Později se Babiš omluvil. Slíbil také peníze na postavení památníku.

