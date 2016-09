Konec roamingu podruhé, tentokrát bez limitu. Evropská komise předložila nový návrh

Už letos na jaře se poplatky za používání mobilních telefonů v jiné zemi EU snížily a od června příštího roku mají zmizet úplně. Shodly se už na tom členské země unie i Evropský parlament. První návrh technických pravidel, která to mají zajistit, nabídla komise začátkem září k diskusi s hlavními městy i regulátory a dalšími zainteresovanými stranami. Představa časového omezení roamingu na 30 dní v řadě a 90 dní celkem ale spustila tak ostrou kritiku, že předseda komise Jean-Claude Juncker po několika dnech nařídil materiál stáhnout a přepracovat.

90 dní jako pojistka

„Museli jsme tam zabudovat určité pojistky. Oněch 90 dní byl jen pokus, byl to jen návrh. Ale byla to zároveň snaha, jak se vyhnout zneužívání systému,“ vysvětloval místopředseda komise odpovědný za digitální trh Andrus Ansip. Připomněl, že průměrná cesta občana EU do jiné unijní země trvá 12 dní, a tak se pobyty nad 90 dní reálně týkají pouze velmi malého procenta zákazníků.

Evropská organizace spotřebitelů (BEUC) konec úvah o zastropování bezplatného roamingu uvítala. Podle její ředitelky Monique Goyensové je ale také zásadní, aby dnes oznámená opatření neznamenala v praxi systematické kontroly zákazníků ze strany telefonních operátorů. Základem by podle ní měla být celková reforma trhu, po které by si firmy už navzájem neúčtovaly přemrštěné poplatky za roaming svých uživatelů.

Nová pravidla předpokládají, že zákazníci budou používat bez omezení SIM kartu země, ke které mají „dlouhodobou vazbu“. Operátorům umožní odhalovat možná zneužívání na základě kritérií jako je výrazně nižší domácí provoz ve srovnání s používáním mobilu v jiné zemi, dlouhá neaktivita SIM karty, která se jinak používá jen při roamingu, či nákup a používání více SIM karet jen pro roaming.

V takových případech budou podle návrhu moci operátoři zákazníka upozornit a poté si začít účtovat malý příplatek. Komise dnes navrhla maximálně 0,04 eura (1,08 Kč) za minutu volání, 0,01 eura (0,27 Kč) za textovou zprávu a 0,0085 (0,23 Kč) za každý MB datového přenosu.

Nová pravidla by měla být definitivně schválena v prosinci, až se k nim vyjádří členské země EU, mobilní operátoři i další zainteresovaní hráči na trhu.

