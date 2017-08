Komentátoři: Stíhání Babiše ve volbách nutně nepoškodí

Vůbec mě to nepřekvapuje, čekal jsem, že mě budou chtít před volbami dostat na čemkoli. Je to politický boj, nic jiného. Po Praze jsem od ledna 2016 slýchal, že se to na mě připravuje. Je to dlouhodobě promyšlená akce. Napřed přišlo anonymní trestní oznámení a slyšel jsem, že zadání bylo, aby mě trestně stíhali nejpozději v dubnu 2017. Dokonce o tom mluvili poslanci ve Sněmovně. Dostal to na starost ten „správný“ policajt, pan Nevtípil, který figuroval v kauze ukradené firmy Neograph kmotry podnikateli Sittovi. 23. 7. 2017 jsem byl na výslechu a na můj dotaz ohledně mého postavení mi policista odpověděl, že jsem v teto pseudokauze svědek!



Je to celé zmanipulované, trestní stíhání potřebovali načasovat před volbami, ve kterých jde o všechno. Protože buď tady budou dál ti tradiční politici nebo naši zemi povedou zodpovědní a nezkorumpovatelní lidé.



Čapí hnízdo je projekt z roku 2008! Proč to nikdo nezkoumal téměř 10 let a najednou, když jsem v politice, se na to podávají účelová trestní oznámení a policie to šetří?



Ten projekt byl x-krát kontrován, za hejtmanů Bendla a Ratha i za ministra financí Kalouska. Nikdy nebylo kontrolními orgány konstatováno pochybení v udělení dotace!



Nikdo z toho projektu neměl žádný profit, nebyla tam žádná korupce, naopak je to dlouhodobě ztrátový projekt, který slouží veřejnosti.



Jde jenom o politický boj, nikoli o korupční skandál, jak se z toho někdo snaží dělat. Je to poslední zoufalý pokus zkorumpovaného systému mě zlikvidovat a dlouhodobě plánovanou akcí mě kriminalizovat a zabránit mi kandidovat ve volbách v říjnu 2017.