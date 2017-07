Kolik a kdy dostanou přidáno zaměstnanci ve veřejném sektoru? Toto jsou tři scénáře

Odbory šly do vyjednávání s požadavkem na deset procent navíc pro všechny ve veřejné sféře, a to od září. Na červnovém jednání s vládou a lídry koaličních stran pak předáci souhlasili s přidáním od listopadu. Resort práce možnosti propočítal. V materiálu, popisuje tři modely - svůj, odborářský a kompromisní s ministerstvem financí.

Podle varianty ministerstva práce by o osm procent víc měli od listopadu v peněžence mít učitelé, pracovníci radnic, magistrátů a krajských úřadů a lidé ve státní službě. Služební poměr by měl znamenat i dalších 13 procent od ledna. Osm procent by měli od ledna dostat lékaři a sestry, ale také zaměstnanci kulturních zařízení, technické a administrativní síly a nepedagogičtí pracovníci, kteří si díky sloučení platových tabulek z devíti na šest přilepšili už teď od července.

Od nového roku resort práce navrhuje škrtnutí dalších dvou tarifních stupnic, zbyly by čtyři. Díky tomu by se pracovníci samospráv posunuli ze druhé do třetí tabulky a zlepšili si výdělek zhruba o pět procent. Ministerská varianta by letos stát vyšla na 1,55 miliardy a samosprávy na 335,5 milionu. Příští rok by celkové náklady pro státní rozpočet činily 17,44 miliardy, pro samosprávy 7,29 miliardy a pro veřejné zdravotní pojištění 2,98 miliardy.

Kompromis za 15 miliard ročně

Podle odborářské varianty by od listopadu měli dostat o deset procent přidáno učitelé a pracovníci radnic, magistrátů a krajských úřadů. Lékaři, sestry a ti, jimž se zvedl výdělek teď v červenci, by o deset procent víc měli mít od ledna. Stát by letos vydal 1,9 miliardy a samosprávy pak 416,6 milionu. Příští rok by státní rozpočet musel vyčlenit na změny 14,3 miliardy, samosprávy 4,62 miliardy a zdravotní pojištění 3,74 miliardy korun.

Kompromisní varianta, o níž už dřív diskutovaly resorty práce a financí, počítá od listopadu s 11 procenty pro učitele, pracovníky samospráv a lidi ve státní službě. Lékaři, sestry, nepedagogové, lidé v kultuře a technické a administrativní síly by pak dostali osm procent od ledna. Pro letošek to znamená navíc 2,1 miliardy od státu a 458,4 milionu od samospráv. Příští rok by to vyšlo stát na 14,92 miliardy, samosprávy na 4,45 miliardy a zdravotní pojištění na 2,98 miliardy.

Tři varianty zvyšování platů:

1) Varianta I. - ministerstvo práce

růst od listopadu:

• osm procent pro učitele, úředníky a pracovníky radnic, magistrátů a krajských úřadů a zaměstnance ve státní službě

růst od ledna:

• osm procent pro lékaře a sestry i zaměstnance kultury, technické a administrativní síly a nepedagogické pracovníky ve školství, lékaře a sestry

• o 13 procent pro zaměstnance ve služebním poměru

• o zhruba pět procent pro pracovníky samospráv - díky přesunutí z druhé do třetí tabulky

2) Varianta II. - kompromis ministerstva práce a ministerstva financí

růst od listopadu:

• 11 procent pro pracovníky samospráv, učitele a lidi ve státní službě

růst od ledna:

• osm procent pro zaměstnance v kultuře, administrativní a technické síly a nepedagogické pracovníky ve školství, zdravotní sestry, lékaře

3) Varianta III. - odbory

růst od listopadu:

• 10 procent pro učitele a úředníky radnic, magistrátů a krajských úřadů i sociální pracovníky samospráv

růst od ledna:

• 10 procent pro lékaře a sestry, pracovníky v kultuře, technické a administrativní síly, nepedagogické pracovníky ve školství

Šéf odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář nechtěl zatím jednotlivé varianty komentovat. Předáci se budou radit v úterý. Ani poté ale své stanovisko zveřejnit neplánují, chtějí ho sdělit nejdřív vládě.

Záměr sloučit další tabulky je podle Bednáře nejsystémovější. „Je to dobrá myšlenka. I pravicová opozice navrhuje snižování počtu tabulek. Sbližování stupnic je správná cesta. Ve výsledku to nemusí být nejmenší přidání,“ řekl Bednář.

Teď od července se zvedly o deset procent platy policistům, hasičům, celníkům či vězeňským dozorcům. Lidé v sociálních službách by měli mít o 23 procent víc. Nařízení upravilo i výdělky nepedagogům, technickým a administrativním silám a pracovníkům v kultuře, a to podle profesí o 9,4 a o 5,1 procenta. Zdravotníkům se zvedly výdělky letos od ledna, a to o desetinu. Učitelé si přilepšili naposled loni od září, ostatní zaměstnanci veřejného sektoru pak od loňského listopadu.

