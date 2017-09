KLDR je zločinecký stát a hanba Číny, tvrdí Trump

„Severní Korea provedla velký nukleární test. Jejich slova a kroky zůstávají vůči USA velmi nepřátelské a nebezpečné. Severní Korea je zločinecký stát, který se stal velkou hrozbou a hanbou pro Čínu, která se snaží pomoci, ale jen s malým úspěchem,“ uvedl Trump. Americký prezident se kvůli krizi na Korejském poloostrově snaží přimět Peking, aby svého severokorejského spojence donutil k poslušnosti.

..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success.