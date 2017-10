King bude velvyslancem USA v Česku. Jeho nominaci schválil americký Senát

O jménu nového velvyslance v Česku se začalo spekulovat v médiích loni v listopadu, když byl americkým prezidentem zvolen Donald Trump. Výměny politicky jmenovaných velvyslanců jsou po změně administrativy v USA podle politologů obvyklé.

Předchozím velvyslancem v Česku byl od září 2014 Andrew Schapiro, jehož jmenoval bývalý prezident Barack Obama. „Není lepší zaměstnání, než reprezentovat USA v Praze,“ okomentoval Kingovu nominaci Schapiro na twitteru.

„Americký prezident Donald Trump dává nominací člověka blízkého Bílému domu a špičkám Republikánské strany jasně najevo, že Česká republika je důležitým spojencem USA. Ukazuje se, že Donald Trump bude v rámci EU klást důraz na střední Evropu,“ uvedl po Kingově nominaci mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.

Českým honorárním konzulem v Rumunsku bude tenisový bouřlivák Nastase

O místo velvyslankyně v Praze loni krátce po Trumpově vítězství ve volbách projevila zájem jeho první manželka Ivana, rodačka ze Zlína. To přivítal prezident Zeman, který tehdy uvedl, že lepší velvyslankyni by Spojené státy do Česka poslat nemohly. Trumpova bývalá manželka ale nakonec podle Zemana tuto funkci odmítla s tím, že by to bylo příliš pracovně náročné.

King se podle televize Fox News v minulosti mimo jiné zabýval vyšetřováním porušování občanských práv pro Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a působil také na ministerstvu zemědělství. Je dlouholetým členem Republikánské strany a působil i v jejím vedení.

Deník Milwaukee Journal Sentinel uvedl, že Kinga nepojí s Českou republikou žádné osobní ani diplomatické vazby. To ale v případě politicky jmenovaných diplomatů není nic výjimečného. King ale s Trumpem navíc nemá žádné skutečné politické vztahy a během loňských republikánských primárek si zachovával neutralitu, poznamenal list.

Spojenci na vysokých místech

Kingův vliv ve Washingtonu vychází z kontaktů na vlivné republikány, především na předsedu Sněmovny reprezentantů Paula Ryana a někdejšího šéfa Republikánské strany a nynějšího personálního šéfa Bílého domu Reince Priebuse.

King je označován za bývalého Ryanova politického patrona. Oba se znají z Janesville, kde se narodili, a Ryan jako dobrovolník působil v roce 1988 v Kingově neúspěšné volební kampani do Senátu. Tehdy konzervativec King prohrál s umírněnou republikánkou Susan Engeleiterovou. Později se role obrátila a v roce 1998 to byl King, kdo Ryanovi pomáhal s kampaní do Kongresu. Ryan volby vyhrál a v roce 2009 ve Sněmovně reprezentantů USA usedl poprvé.

King stál také za Priebusem a jeho kandidaturou na předsedu celoamerického výboru Republikánské strany (RNC), tedy faktického šéfa strany. V předsednictvu strany King působil jako jeden ze zástupců státu Wisconsin.

Přečtěte si také: