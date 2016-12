Kdo je Van der Bellen? Netypický člen Zelených a „přítel Čechů”

Van der Bellen vyrostl v Tyrolsku, kam jeho rodina utekla před sovětskou armádou z Vídně. Jeho otec i matka měli z Rusů strach vzhledem k tomu, že sami z území SSSR ve 40. letech emigrovali kvůli Stalinovi. Van der Bellen vystudoval ekonomii v tyrolském Innsbrucku a až později se vrátil do Vídně. Politicky se angažoval od poloviny 70. let v řadách sociální demokracie (SPÖ), z níž byl ovšem v roce 1986 vyloučen, neboť údajně neplatil členské příspěvky. Od té doby se datuje jeho spolupráce se Zelenými, kterým se tehdy přes všechny vnitřní rozpory podařilo poprvé vstoupit do parlamentu. Do čela Strany zelených byl zvolen v roce 1997 a opustil ho v roce 2008, od roku 2012 je členem vídeňské městské rady. Je silným zastáncem Evropské unie a přijímání uprchlíků.