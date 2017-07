Katar si stěžuje kvůli obchodnímu bojkotu

Katar formálně požádal o konzultace se třemi zeměmi, což je první krok v obchodním sporu. Spustil tak 60denní lhůtu, ve které se země mají snažit stížnost urovnat. Pokud se tak nestane, řeší spor Světová obchodní organizace (WTO), což znamená možnou hrozbu odvetných sankcí. Podle Sáního chce Katar žádostí o konzultaci vyjasnit zákonnost zavedených opatření a najít způsob vyřešení sporu.

Země již dříve řekly Světové obchodní organizaci, že důvodem bojkotu je národní bezpečnost. Využily tak kontroverzní a téměř bezprecedentní výjimku povolenou pravidly WTO.

Sporná omezení zahrnují zákaz obchodu přes katarské přístavy a cestování katarských občanů, blokádu digitálních služeb a internetových stránek Kataru, uzavření námořních hranic a zákaz letů provozovaných katarskými letadly. Katar nestanovil výši škod způsobených obchodním bojkotem. Sání také zatím odmítl odhadnout, jak velké sankce by mohl Katar požadovat, pokud by spor dosáhl této fáze, což může trvat dva až pět let i déle.

Bahrajn, Saúdská Arábie, Egypt a SAE na počátku června oznámily, že přerušují diplomatické styky s Katarem. Zároveň proti němu vyhlásily dopravní a obchodní blokádu. Jako důvod uvedly, že Katar podporuje teroristické organizace a destabilizuje bezpečnost v regionu.

Katar nepodal u WTO stížnost vůči Egyptu. Ten rovněž omezil turistické a diplomatické styky s Katarem, nevyhnal však katarské občany a nepožádal Egypťany, aby Katar opustili. Sání odmítl říct, proč nebyl Egypt do stížnosti zahrnut.

