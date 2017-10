Katalánsko stojí. Stávka ochromila dopravu i služby

Jedna z hlavních separatistických organizací Òmnium Cultural žádala na dnešek generální stávku, největší odborářská sdružení ale následně plány zmírnila. Podle El País v čase ranní a večerní špičky (06:30 až 09:30 a 17:00 až 20:00) byla či bude v Katalánsku omezena městská doprava na čtvrtinu běžného provozu, po zbytek dne nepojede vůbec. Totéž platí pro železniční spoje, příměstských vlaků zřejmě vyjede pouze třetina.

Katalánské úřady již informovaly, že na 45 místech je přerušen provoz na silničních tazích, v dalších případech na řidiče čekají zácpy. Dotčené jsou takřka všechny hlavní silniční trasy v regionu. Turisté v Barceloně se dnes nepodívají do katedrály Sagrada Familia, další stavby architekta Antoniho Gaudího Casa Batlló, své brány zřejmě uzavřela také mnohá muzea.

Aktuální formu stávky vyhlásilo ve společném komuniké 44 organizací. „Ostře odsuzujeme násilí, které za účelem zabránit referendu z 1. října použili příslušníci federálních bezpečnostních složek,“ uvedli organizátoři.

V neděli bylo při tvrdých zásazích španělské policie proti stoupencům katalánské nezávislosti za použití obušků a gumových projektilů zraněno téměř 900 demonstrantů. Podle představitelů katalánského zdravotnictví utrpělo zranění také 33 policistů.

V rámci dnešních akcí se očekávají demonstrace u volebních místností, které zažily v neděli největší nepokoje, tisíce lidí už se shromáždily před budovou barcelonského regionálního sídla Lidové strany španělského premiéra Mariana Rajoye. Zapojit do protestů se mají také učitelé a studenti vysokých škol či úředníci; na webu El País se objevují fotografie zavřených obchodů a liduprázdných stanic hromadné dopravy.

Stávka by neměla ohrozit tři přílety z Barcelony do Prahy a tři odlety do katalánské metropole plánované na dnešek, řekla mluvčí pražského Letiště Václava Havla Marika Janoušková.

Politické špičky ve Španělsku mezitím hledají cestu z krize, kterou BBC označuje za nejhlubší od roku 1981, kdy se španělská policie pokusila o převrat. Katalánský premiér Carles Puigdemont oznámil, že dodrží svůj slib jednostranně vyhlásit nezávislost poté, co se pro odtržení Katalánska údajně vyslovilo asi 90 procent hlasujících.

Referenda se však zřejmě zúčastnilo pouhých 42 procent oprávněných voličů a komentátoři upozorňují na nespolehlivost ohlášených výsledků v důsledku chaotického průběhu hlasování. Katalánský zákon, který formuluje postup po „úspěšném referendu“, volební účast nebere v potaz. Vyhlášení nezávislosti by podle agentury AP mohlo přijít ve středu nebo ve čtvrtek na schůzce regionálního parlamentu.

Vláda v Madridu, která považuje referendum za protiústavní, pohrozila pozastavením autonomie Katalánska. „Situace je opravdu vážná,“ řekl agentuře AP profesor ústavního práva z Navarrské univerzity Fernando Simón. Dodal, že Španělsko vstoupí do neznámých vod, ať už by se centrální vláda pokusila omezit samosprávu, nebo by se vydala extrémnější cestou a vyhlásila stav ohrožení španělské svrchovanosti.

