Katalánské referendum narazilo na tvrdý odpor, stovky raněných

Policie podle svědků či záběrů zveřejněných na internetu použila proti lidem především v Barceloně gumové projektily a obušky a několik osob zadržela.

Na sociálních sítích Katalánci umístili množství fotografií a videí ukazujících lidi zakrvácené po střetu s policisty. K vidění byly i dramatické záběry, na kterých policisté rozbíjejí dveře volebních místností, ve kterých pak násilím členům volebních komisí odebírají voličské seznamy a urny s hlasovacími lístky.

Katalánský premiér Carles Puigdemont označil postup policie za „neoprávněný, nepřiměřený a bezohledný“.

Policie vyklízí volební místnosti

Stejně jako mnoho dalších Katalánců, ani Puigdemont dnes kvůli policejnímu zákroku nemohl vhodil hlasovací lístek ve „své“ volební místnosti ve škole v obci Sant Julia de Ramis, ale učinil tak v nedaleké vesnici. Počínání policie podle něj poskytlo světu „úděsný obraz Španělska“.

Španělská vláda tvrdí, že prvotním úkolem policistů bylo zabavovat volební materiály, nikoli útočit na lidi. „Byli jsme přinuceni k něčemu, co jsme nechtěli,“ řekl zástupce centrální vlády v Katalánsku Enric Millo. Španělská vicepremiérka Soraya Saénzová de Santamaría prohlásila, že policie zakročila profesionálně, pevně a přiměřeně.

V Katalánsku je přes víkend nasazeno 26 tisíc policistů

Zájem o účast v referendu je přes odpor centrálních úřadů na některých místech značný. Například ve městě Terrassa stály podle fotografií zveřejněných na twitteru před místní školou dlouhé fronty voličů. Podle mluvčího katalánské vlády Jordiho Turulla se hlasuje ve 73 procentech k tomu určených míst.

Španělským bezpečnostním složkám se však částečně podařilo vyřadit z provozu systémy sčítání hlasů a odpojit mnohá hlasovací místa od internetu.

Některé z 2315 škol určených ke konání referenda obsadily celé rodiny a také dobrovolníci, aby policii zabránili v naplnění soudního rozhodnutí. Více než polovinu volebních místností však policie znepřístupnila už v sobotu.

V katalánských ulicích dochází k potyčkám

A Balmes, Bcn, ara mateix. It's happening now in Bcn

#CatalanReferendum pic.twitter.com/SoNbZinVYs