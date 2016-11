Kalousek chce snížit DPH a vrátit je na úroveň před krizí

Nyní platí tři sazby DPH, a to 21, 15 a deset procent. Někdejší vláda Petra Nečase (ODS), v níž Kalousek vedl finance, nejprve zvedla sníženou sazbu daně z deseti na 14 procent kvůli financování důchodové reformy. Nynější kabinet reformu ale zrušil. Na úroveň 15 a 21 procent vzrostly sazby kvůli krizi. Zvýšení mělo platit do konce roku 2015.

„Tato vláda časovou omezenost zrušila, peníze si nechala takzvaně na furt a bez jakéhokoli legitimního důvodu je stále vybírá,“ řekl Kalousek. Celkem jde podle něho asi o 45,2 miliardy korun ročně. „Patří do peněženek lidí, ne do státního rozpočtu,“ zdůraznil šéf TOP 09. Výpadek příjmů státního rozpočtu by podle něho neznamenal žádný problém, nijak by jej nenahrazoval.

Miroslav Kalousek komentoval svůj záměr na Twitteru:

Vraťme lidem peníze, na které mají nárok. https://t.co/o3iBX8I6yY — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 28. listopadu 2016

Daň z přidané hodnoty měla být podle dřívějších daňových předpisů od letoška jednotná, a to 17,5 procenta. Nynější vláda tento plán předchozí pravicové vlády zrušila v novele, kterou zavedla druhou sníženou sazbu DPH deset procent. Sazba se vztahuje od roku 2015 na knihy, kojeneckou výživu a léky včetně veterinárních léčiv. Do seznamu by mohly od příštího roku přibýt noviny a časopisy. Ve Sněmovně to prosadila opoziční KSČM, nyní musí normu ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Náležitosti k dani z přidané hodnoty si přečtěte na finance.cz

Vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL zdůvodňovala zrušení zavedení jedné sazby DPH tím, že by zdražily potraviny a další sociální položky, u nichž by musela vzrůst o 2,5 procentního bodu. Kalousek ale tedy poukazoval na to, že sjednocená sazba by snížila daňovou zátěž u DPH o 24 miliard korun. Dnes zdůraznil, že TOP 09 myšlenku jedné sazby neopustila, protože podle něho jde o nejlepší opatření proti daňovým únikům.

TOP 09 hodlá navrhnout vyškrtnutí i třetího protikrizového opatření. Až se bude projednávat příslušná novela, chtěla by znovu zavést strop pro odvody zdravotního pojištění.