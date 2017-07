Kalousek chce, aby poslanci zrušili cestu do Číny. Na protest kvůli úmrtí disidenta

„Domnívám se, že za této situace není možné, aby Poslanecká sněmovna nevyjádřila svůj názor na to, zda si myslí, že souhlasí, nebo nesouhlasí s tak zásadním potlačováním lidských práv, které vede ke ztrátě svobody i ke ztrátě života,“ řekl Kalousek. Pokud by vedení Sněmovny cestu nezrušilo, vyzval předsedy klubů, aby jejich zástupci na tuto cestu nejezdili.

Předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) sdělil, že organizační výbor, který cestu schválil, již zasedat nebude. Je tak na rozhodnutí jednotlivých poslanců, zda se cesty zúčastní, či nikoli.

Skupina sedmi poslanců by měla odcestovat příští čtvrtek na pozvání čínského velvyslanectví na týdenní návštěvu provincie S'-čchuan. Na programu mají jednání s oficiálními představiteli regionu. Cestu schválil organizační výbor Sněmovny v polovině června.

Kalousek reagoval na Sobotkovo označení Siao-poa jako zastánce demokracie, lidských práv a spravedlnosti

Ano,pane premiére. Proto jsem dnes v PS navrhl,ať zrušíme návštěvu sněmovní delegace do ČLR.Doufám,že ČSSD se připojí.Slova totiž nestačí. https://t.co/vR579JWNnD — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 14. července 2017

Čínský politický vězeň Liou Siao-po zemřel ve věku 61 let na selhání organismu. Trpěl rakovinou jater v konečném stadiu, kvůli které byl podmínečně propuštěn z vězení do ošetření v nemocnici ve městě Šen-jang na severovýchodě Číny. Čínské úřady ale neumožnily jeho převoz k léčbě do zahraničí, jak si přál.

Liou Siao-po se inspiroval Chartou 77 Nejvýznamnějším Liouovým počinem je sepsání Charty 08, v němž několik set čínských osobností navrhlo 19 opatření ke zlepšení lidských práv v Číně. Krátce před zveřejněním tohoto, na čínské poměry velmi odvážného dokumentu, který byl inspirován československou Chartou 77, byl Liou v prosinci 2008 ve svém bytě zatčen a 25. prosince 2009 odsouzen k 11 letům vězení. Liou byl podmínečně propuštěn z vězení letos na konci června po diagnóze konečného stadia rakoviny jater. Za svou nebojácnost a nastolování palčivých témat obdržel Liou v roce 2010 Nobelovu cenu za mír, kterou si ale nemohl v Oslu osobně převzít. Čína udělení ceny Liouovi několikrát kritizovala, označila to za politickou frašku, jež nevyjadřuje názor většiny světa. Čínská média také obvinila Západ, že oceněním aktivisty vnucuje Číně své hodnoty. Liou obdržel také několik dalších cen, včetně české ceny Homo Homini (2009), udělované nadací Člověk v tísni. Liou Siao-po se narodil 28. prosince 1955 ve městě Čchang-čchun na severozápadě Číny. V roce 1984 absolvoval magisterské studium literatury na univerzitě v Pekingu, na téže škole získal o čtyři roky později doktorát. Během studia pobýval na univerzitách v USA a Norsku.

Vládu v Pekingu obvinila ze spoluzodpovědnosti za disidentovu smrt předsedkyně norského Nobelova výboru Berit Reissová-Andersenová. Zármutek nad jeho skonem vyjádřili mimo jiné generální tajemník OSN António Guterres a německá kancléřka Angela Merkelová. OSN, Berlín, Paříž i Washington žádají svobodu pohybu pro Liouovu vdovu Liou Siu.

Dále čtěte: