Kaliforňané chtějí peníze po ropných gigantech. Klima jim devastuje domovy

Společnosti, jež těží ropu, uhlí a zemní plyn, mohou za to, že změny klimatu snižují ceny nemovitostí u Tichého oceánu v Kalifornii a zvyšují náklady místních samospráv v boji se záplavami a erozí. Firmy by za to měly nést finanční následky. Alespoň tak to vidí členové amerických okresů San Mateo a Marin County u San Franciska a obyvatelé města Imperial Beach v oblasti San Diega na jihu Kalifornie.

Proto podali žalobu ke kalifornskému nejvyššímu soudu na 37 firem, které produkují fosilní paliva. „Žalovaní již téměř 50 let vědí, že skleníkové plyny pocházející ze spalování fosilních paliv mají významný dopad na klima a hladinu moře. S touto znalostí podnikli kroky, aby ochránili svůj majetek před touto hrozbou. Místo toho, aby pracovali na snižování spotřeby produktů z fosilních paliv a snížení emisí skleníkových plynů a minimalizovali škody spojené s pokračující vysokou spotřebou (fosilních paliv),“ stojí v žalobě.

Kdo podal žalobu? Marin County Okres na severu San Francisco Bay Area ve státě Kalifornie v USA. K roku 2010 zde žilo 252 409 obyvatel. Správním městem okresu je San Rafael. Celková rozloha okresu činí 2145 km². Při západních hranicích okresů leží Tichý oceán. San Mateo County Okres ve státě Kalifornie v USA. K roku 2010 zde žilo 718 451 obyvatel. Správním městem okresu je Redwood City. San Mateo County je součástí San Francisco Bay Area. Na severu sousedí se San Francisco County a na jihu se Santa Cruz County. Imperial Beach Město v okrese San Diego County ve státě Kalifornie. V roce 2010 v něm žilo 26 324 obyvatel. Jedná se o nejjižnější pobřežní město Spojených států na západním pobřeží. Leží 23 kilometrů od San Diega a 8 kilometrů od mexického města Tijuana.

Předseda rady okresu San Mateo Don Horsley uvedl, že koncerny vědomě svými kroky způsobily ekologické poškození pobřeží v jejich okrese. Navíc se zástupci těchto firem snažili zakrýt dopady spalování fosilních paliv. „Ohrožují veřejné zdraví a finančně zatěžují těmito důsledky daňové poplatníky,“ zdůraznil Horsley v tiskové zprávě. Společně se zástupci Marin County a Imperial Beach se snaží tyto firmy dohnat k odpovědnosti.

Mezi žalované patří největší ropné společnosti, jako jsou Exxon Mobil, Chevron, Shell a Conoco Phillips. Všech 37 společností je podle serveru týdeníku SF Weekly odpovědné za 20 procent produkce emisí CO2 a metanu za posledních 50 let.

„Žaloba přichází po obzvláště vlhké zimě, která vedla k rozsáhlým sesuvům půdy, záplavám, zničeným silnicím a poškození elektrického vedení,“ dodal SF Weekly. Do roku 2100 má být kvůli změnám klimatu a stoupající hladině moře ohroženo tisíce domácností v oblasti San Franciska.

Stinson Beach. Jedna z populárních pláží v okrese Marin County.

Starosta Imperial Beach Serge Dedina zase tvrdí, že v jejich městě jsou nejvíce ohroženi lidé s nízkými příjmy, kteří žijí na pobřeží. „Nemáme finanční kapacity zaplatit za opatření, které nás ochrání před (klimatickými) vlivy,“ zdůraznil.

Chybná argumentace

Zástupci ropných firem argumentaci místních samospráv odmítají, vidí v ní politickou agitaci. „Věříme, že změna klimatu je komplexní společenskou výzvou, jež by měla být řešena prostřednictvím vlády a její politiky, nikoliv soudní cestou,“ odmítla požadavky kalifornských komunit mluvčí firmy Shell.

Mluvčí norské firmy Statoil uvedl, že podobné pokusy už byly v minulosti soudy odmítnuty. Plnění klimatických dohod je totiž věcí politiků. Exxon a Chevron se k soudnímu sporu odmítly vyjádřit.

Sophie Marjanac, advokátka neziskové ekologické organizace Client Earth, ale přesto soudí, že žaloba zástupců obyvatel Kalifornie je bezprecedentním momentem soudních sporů v oblasti změn klimatu.

Kalifornie patří mezi regiony, jež jsou nejvíce ohroženy změnami klimatu a vzestupem hladiny moří a oceánů. „Míra úbytku ledovců v Grónsku a Antarktidě se může výrazně urychlit, což povede k extrémnímu nárůstu hladiny moře s potenciálně katastrofálními dopady na Kalifornii,“ varovala Deborah Halberstadtová, ředitelka kalifornské agentury Ocean Protection Council. V případě nejčernějších scénářů by to mohlo být do roku 2100 až o tři metry.

