Jurečka chce kvůli moru prasat mimořádný stav

„Momentálně o věci jednám se zástupci ministerstva zemědělství, veterináři a dalšími lidmi v Praze. Potřebuji znát veškeré podrobnosti,“ řekl Čunek.

V podobných případech, kdy nejde o ohrožení života ani zdraví lidí, by však podle něj měla o vyhlášení mimořádného stavu rozhodovat vláda, nikoli kraj. „Vláda ale údajně zasedá až 21. srpna. Když se neumí sejít kvůli tak vážné věci, tak to uděláme my,“ dodal Čunek.

Státní veterinární správa eviduje k dnešku 113 nalezených uhynulých divokých prasat. Testy zatím prokázaly virus u 67 kusů. „Všechny potvrzené případy se nacházejí na území katastrů, kde již přítomnost nákazy byla dříve potvrzena. Dosud se AMP neprokázal u 36 testovaných případů. Na výsledky vyšetření čeká v současné době deset vzorků,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Po dnešním jednání s odborníky jsem požádal hejtmana Zlínského kraje, aby vyhlásil mimořádný stav, abychom mohli zamořené území lépe chranit — Marian Jurečka (@MJureka) 28. července 2017

V oblasti s intenzivním odlovem na Moravě bylo k dnešnímu dni uloveno 871 divokých prasat. Nejvíce, 229, v okrese Uherské Hradiště.

Myslivci o víkendu rozmístili pachové ohradníky kolem území zamořeného africkým morem prasat na Zlínsku. Mají zabránit šíření nemoci. Lemují silnici z Lukova do Fryštáku a dále přes Zlín, Lípu, Slušovice do Hrobic v celkové délce asi 40 kilometrů. Myslivci jich měli k dispozici na 12 000. Do ohradníků musí doplňovat účinnou látku.

Částečné oplocení ohniska nákazy a instalaci odchytových klecí navrhla v úterý veterinářům krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková (ANO). Požadavek projednalo Národní centrum pro tlumení nákazy. Účastníci se ale shodli na tom, že zavádět oplocení rizikové oblasti jako veterinární opatření je problematické.

