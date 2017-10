Jste tu vítáni, vzkazuje Mayová občanům EU v Británii

„Lidé rozhodli. My se řídíme jejich instrukcemi. Opustíme Evropskou unii v březnu 2019,“ řekla Mayová. S Evropskou unií podle ní Británie bude mít nové zvláštní partnerství. Premiérka vyslovila pochopení pro ty, kteří jsou ze současného stavu jednání frustrovaní, vyjádřila ale naději, že se podaří dosáhnout dohody výhodné pro obě strany. „Je v hlubokém zájmu nás všech, aby jednání uspěla,“ dodala s tím, že vláda je ale připravena i na variantu, že k dohodě s Bruselem nedojde.

„Jste tu vítáni,“ řekla premiérka na adresu občanů Evropské unie, kteří žijí v Británii. „Chceme, abyste zůstali,“ dodala. Otázka budoucích práv občanů EU v Británii a Britů v zemích evropské sedmadvacítky je jednou ze zásadních sporných témat při jednáních o brexitu.

Mayová se členům své strany omluvila za volební debakl v červnových předčasných parlamentních volbách, které sama vyvolala ve snaze posílit svou pozici před rozhovory o brexitu. Kampaň před hlasováním se podle ní příliš řídila podle předem stanoveného scénáře a byla příliš zaměřená na osobu předsedkyně vlády. „Přijímám zodpovědnost, já jsem kampaň vedla, je mi to líto,“ řekla Mayová. Konzervativci museli po volbách vytvořit menšinovou vládu s podporou severoirské Demokratické unionistické strany.

Mayová se věnovala i řadě domácích témat včetně rozvoje bytové výstavby, zastropování výše účtů domácností za energie či řešení dluhů za vysokoškolská studia. Svůj projev zakončila výzvou vlastním ministrům, aby se „dali dohromady“ a zaměřili se na „každodenní životy obyčejných pracujících lidí“.

Projev premiérky přerušil muž, který jí předal list papíru s vytištěným formulářem P45, který dostávají v Británii zaměstnanci při propuštění z práce. Podle agentury PA byl protestujícím komik Simon Brodkin alias Lee Nelson známý svými vtípky. Mayová si formulář vzala a vzápětí ho odložila. Muže následně odvedla z konferenční místnosti ochranka.

