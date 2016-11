Jihlavská rošáda: do vedení města se dostalo ANO, má dva náměstky

Nová koaliční smlouva byla podepsána před zasedáním dnešního zastupitelstva. „Jsou tam vytyčeny nejzákladnější body, nicméně je to jakési vodítko pro další práci na programovém prohlášení nové rady,“ řekl po volbě primátor Rudolf Chloupek (ČSSD). Programové prohlášení by mělo být zveřejněno do konce ledna.

Náměstky za ANO se dnes stali Jana Mayerová a Radek Popelka a novými radními Miloslav Neckář, Olga Kourková a Daniel Mayer, manžel nové náměstkyně. Mayerová se bude na radnici starat o dopravu, školství a kulturu, Popelka o správu realit a územní plánování. Tajné volbě předcházela asi hodinová debata.

Sociální demokracii zůstala v městské radě čtyři místa a lidovcům dvě. Primátorem je nadále sociální demokrat Chloupek. Město má opět čtyři náměstky primátora. Kromě nově zvolených zůstali v křeslech náměstků Vratislav Výborný (ČSSD) a lidovec Jaromír Kalina. Původní koalice v zastupitelstvu disponovala 21 hlasy z 37, nová koalice za sebou má 20 zastupitelů.

ANO má v Jihlavě osm zastupitelů stejně jako ČSSD. KSČM drží šest křesel, o jedno méně má ODS. Po čtyřech zastupitelích mají KDU-ČSL a Forum Jihlava, v zastupitelstvu jsou ještě dva zástupci TOP 09.

Podle nové koaliční smlouvy by mezi priority vedení Jihlavy mělo po dva roky zbývající do voleb patřit řešení dlouhodobých problémů, kupříkladu schválení nového územního plánu města a vyřešení rekonstrukce Horáckého zimního stadionu, kde sídlí hokejový klub Dukla Jihlava. Nové vedení krajského města je podle smlouvy také připraveno podpořit vznik kamenného hospice v Jihlavě, který by byl prvním takovým zařízením v Kraji Vysočina.

Problémy ve vedení jihlavské radnice se táhly delší dobu. Koaliční smlouvu nepodepsal Miroslav Tomanec z Fora, který přišel do zastupitelstva v červnu po rezignaci Arifa Salichova. Karolína Koubová z Fora v říjnu na místo radní rezignovala. Na primátorův návrh pak byli 1. listopadu odvoláni náměstci Jaroslav Vymazal (ODS) a Milan Kolář (Forum Jihlava) a radní za ODS Vítězslav Schrek a David Beke.

