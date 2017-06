Jasná záležitost. Předsedou odborového svazu Kovo zůstává Souček

Souček po svém zvolení novinářům řekl, že mezi jeho priority bude patřit starost o členskou základnu a finanční stabilitu svazu. „Chceme také zabezpečit odbornou úroveň našich funkcionářů a vysokou profesionalitu našich zaměstnanců a celého aparátu, abychom mohli účinně pomáhat základním organizacím a jejím členům. A abychom se mohli vyjadřovat i k legislativě, která se týká zaměstnanců,“ uvedl Souček.

Souček se narodil 28. března 1955, trvalé bydliště má v Ohrazenicích u Turnova na Semilsku. Je absolventem Střední průmyslové školy strojní v Jablonci nad Nisou. V roce 1991 se stal předsedou odborů v podniku Sklostroj Turnov, kde předtím pracoval jako referent zásobování. Od roku 1997 byl místopředsedou svazu KOVO. Předsedou OS Kovo byl Souček poprvé zvolen v závěru roku 2014.

Podle Součka se podařilo zastavit úbytek členů a mezi lety 2015 a 2016 se jejich počet zvýšil o dvě stovky. „Je to poprvé od roku 1993, kdy počet členů meziročně nepoklesl. Je otázka, jestli se nám to podaří udržet,“ podotkl Souček, podle kterého upravené stanovy svazu zjednodušily zájemcům vstup do odborů.

Na sjezd OS Kovo bylo do Olomouce pozváno 202 delegátů, kteří zastupují 96 tisíc členů svazu z celé republiky. Místopředsedy svazu byli zvoleni Tomáš Valášek, Libor Dvořák a Pavel Komárek. Zahájení sjezdu se ve čtvrtek zúčastnil premiér Bohuslav Sobotka či předseda Senátu Milan Štěch. Na sjezdu, který skončí v sobotu, jsou zástupci odborářů z 15 zemí.

Odboráři se postavili za Štěcha

Štěch ve čtvrtek na sjezdu prohlásil, že „velká skupina lidí, kteří pracují jako OSVČ, nejsou z národohospodářského hlediska efektivně využiti“. Řekl, že mezi živnostníky jsou i ti, kteří pracují na živnostenský list jen kvůli nižším odvodům. Podotkl, že platí pouze jednu třetinu zdravotního a sociálního pojištění v porovnání se zaměstnanci. Podle Štěcha by při postupném sjednocení odvodových podmínek přibylo „několik desítek tisíc lidí, kteří by chtěli být zaměstnanci“.

Štěcha za to dnes kritizovali jak podnikatelé, tak politici nejen z pravé části spektra. Úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec označil Štěchův námět za nerealistický. Šéf Senátu pak dopad svých slov dnes mírnil tím, že nebyla namířena proti živnostníkům.

Odboráři ze svazu Kovo se dnes postavili za Štěcha. „Vím, že je to radioaktivní otázka. Tak jak to řekl Milan Štěch, s tím odbory naprosto souhlasí. Co z toho udělala média, je ostuda,“ uvedl Souček, podle kterého se kolem Štěchova nápadu zvedla zbytečná vlna hysterie.

Jaroslav Souček Jako šéf OS Kovo kritizoval Souček pomalý růst platů v době, kdy se nejen strojírenské podniky zotavily z krize a prosperují. „Jednání firem s odbory se mění velmi pomalu,“ řekl například s tím, že firmy příliš nechtějí přidávat, byť se jim daří. Jím vedený svaz například také hodnotil záporně nedávno ukončené devizové intervence ČNB. „Dopady jejich ukončení dnes není nikdo schopen konkrétně vyčíslit. Toto netržní opatření je v tržních ekonomikách používáno minimálně,“ komentoval opatření centrální banky Souček. Jaroslav Souček stojí v čele největšího odborového svazu, který má přes 100 tisíc členů ve zhruba 700 podnicích, v posledních letech se ale potýká s poklesem členské základny. „Ačkoliv je 25 let po revoluci, lidé stále mají obavu či ostych vstoupit do odborů. Pokusíme se tyto obavy odstranit. Bude to i otázka pro naše funkcionáře, aby lidi ke vstupu do odborů motivovali,“ řekl Souček v prosinci 2014, když se stal předsedou Odborového svazu Kovo. Kromě odchodů jednotlivých členů se OS Kovo potýkal v uplynulém období i s odchodem celých podnikových organizaci, nejvýraznější byl rozchod s odboráři mladoboleslavské Škody Auto. Odborové organizace závodů Mladá Boleslav a Vrchlabí, svaz opustily na podzim 2013 a na jaře 2014, ke konci února 2015 pak odešli také odboráři ze závodu v Kvasinách. Odbory ze škodovky vedly před svým odchodem s centrálou delší dobu spory o fungování svazu.

