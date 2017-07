Irácký premiér oficiálně oznámil vítězství nad teroristy v Mosulu

Irácký premiér Hajdar Abádí v televizním projevu oficiálně oznámil vítězství nad takzvaným Islámským státem (IS) ve strategicky důležitém městě Mosul na severu Iráku. Irácké vládní jednotky podle něj město od teroristů z IS zcela osvobodily. Jde o největší porážku IS od doby, kdy před třemi léty vyhlásil svůj chalífát.