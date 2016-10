Hořká dohra. Za pořádek v řeckých účtech hrozí Georgiuovi doživotí

Andreas Georgiu pracoval jedenadvacet let poměrně nenápadně jako ekonom Mezinárodního měnového fondu (MMF) ve Washingtonu. Zlom přišel v roce 2010, kdy na jeho domovinu zplna udeřila velká dluhová krize. Georgiu údajně reagoval z čirého patriotismu a přihlásil se do výběrového řízení nově zřízené kanceláře pověřené prověřit údajně neprůhledné státní účetnictví. Ve výběru uspěl a na čas se vrátil zpět do Řecka jako šéf národního statistického úřadu.

Problémy spojené s neprůhledným účetnictvím na sebe nenechaly dlouho čekat a Georgiu se na ně nebál poukázat. „Platební závazky nebyly plně uváděny, odvody sociálního zabezpečení byly vypočítávány chybně stejně jako úroky státních dluhopisů,“ píše k tématu agentura Bloomberg. 17 řeckých institucí s majoritním podílem státu včetně železnic, autobusových dopravců a státní televize ztrácelo peníze. Ve státním účetnictví to ale evidováno nebylo. To vše Georgiou napravil, a připsal tak 18,2 miliardy dolarů k již tak dost „astronomickému“ řeckému dluhu.

Ten se jeho iniciativou k nevoli politiků navýšil na 15,4 procenta HDP, o 1,8 procentního bodu vyšší číslo než to, které země používala během svého vyjednávání s Evropskou unií a MMF. Reakce přišla vzápětí. Podle ní ekonom svými aktivitami zemi zhoršil vyjednávací podmínky, a tak se přímo zasloužil o tužší opatření v podobě nižších důchodů a zvyšování daní. Činit tak měl dokonce záměrně, tvrdila nejostřejší obvinění.

Podle Georgiua však byla zjištění zcela v souladu s těmi evropských orgánů (Evropskou centrální banku nevyjímaje), které v téže době Řecko napadaly kvůli jeho účetní nedůvěryhodnosti.

Černý pásek nestačí

V Řecku zmítaném levicovými vášněmi se Georgiu, mimo jiné držitel černého pásu v jiu-jitsu, začal bát o život. Veřejným prostorem začaly zaznívat výzvy, aby byl oběšen. Do budovy jeho úřadu vtrhli demonstranti. V tisku se o něm začalo mluvit jako o „katovi“ řeckého lidu. Minulý rok se tak ekonom vrátil zpět do amerického Marylandu.

Dohra přichází nyní, šest let po kulminaci krize čelí Georgiu v Řecku řadě obvinění, jejichž „údajnou“ oprávněnost již dříve potvrdil i řecký nejvyšší soud. V červnu byl ekonom odsouzen k roční podmínce pro trestný čin pomluvy za to, že v minulosti statistiky, které země vedla, označil za podvodné. Odvolací řízení se koná 31. října. Ekonom ale čelí i dalším obviněním. Nejpřísnější trest mu hrozí za údajnou spoluúčast ve snaze poškodit národní zájmy. Vyfasovat by mohl doživotí.

Kauza podle listu Financial Times již pomalu začíná mobilizovat evropské představitele. Georgiuovi přátelé a kolegové pak začínají prostřednictvím komunitního financování vybírat peníze na jeho podporu. Zároveň se snaží tlačit na politiky v USA. „Ani na vteřinu nelituji toho, co jsem udělal. Ve skutečnosti jsem poměrně šťastný, protože jsem pomohl své zemi,“ říká Georgiu, kterého podle jeho přátel v současnosti trápí deprese a neschopnost najít si stále zaměstnání.