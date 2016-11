Havárie letadla s brazilskými fotbalisty má 76 obětí, pět lidí přežilo

O pěti potvrzených přeživších hovořil také starosta Medellínu Federico Gutiérrez, který záchranné práce koordinuje. Velitel medellínské policie José Acevedo podle agentury DPA upřesnil, že záchranáři našli v troskách stroje šest přeživších, jeden z nich ale při převozu do nemocnice těžkým zraněním podlehl.

Klub Chapecoense z města Chapecó cestoval do kolumbijského Medellínu na středeční pohárové finále s týmem Atlético Nacional. Krátce před přistáním na mezinárodním letišti letoun ze zatím nezjištěných příčin havaroval. Stalo se tak v noci v těžko přístupné oblasti, práci záchranářů komplikuje vytrvalý déšť.

Z pěti přeživších je prvním potvrzeným sedmadvacetiletý obránce Alan Ruschel, který má četné zlomeniny včetně pánve. Podle médií bojují o život také oba brankáři, jeden novinář a stevardka.

Podle informací španělského listu Sport stejné letadlo před necelými třemi týdny přepravovalo argentinskou fotbalovou reprezentaci. Mužstvo s hvězdným útočníkem Lionelem Messim letělo do Brazílie k zápasu kvalifikace o postup na mistrovství světa, který prohrálo 0:3.

Klub Chapecoense byl založen v roce 1973, ještě před sedmi lety působil až ve čtvrté lize. V roce 2013 postoupil do nejvyšší soutěže a letos se nečekaně dostal do finále Jihoamerického poháru, pořádaného konfederací CONMEBOL, jehož vítěz se kvalifikuje do prestižního Poháru osvoboditelů.