Hašek se na jižní Moravě musel sklonit před ANO a lidovci

„Je zřejmé, že z tohoto (třetího) místa nebude možné jednat o pozici hejtmana, ale koaliční jednání teprve začnou a já nechci předjímat ani žádné personální záležitosti,“ uvedl Hašek, který na dálku pogratuloval vítězi voleb.

Jihomoravské hnutí ANO jednalo dnes po volbách s KDU-ČSL. Podle lídra KDU-ČSL Romana Celého byla schůzka seznamovací a jednání bude pokračovat v neděli. Dohoda zatím nenastala. Lidovci se potkají také s ČSSD, ODS a Starosty pro jižní Moravu. Hnutí ANO také jedná s dalšími stranami a uskupeními, která se do zastupitelstva dostala. Lídr ANO Bohumil Šimek řekl, že jednání budou dlouhá.

V Jihomoravském kraji mohou vytvořit koalici s nadpoloviční většinou hlasů nejméně tři strany, možná je však také širší koalice o více stranách a uskupeních. K jednání se sešly dvě nejsilnější strany ANO a KDU-ČSL. „Schůzka byla seznamovací a řekli jsme si jen pár drobností. Jednání budou pokračovat,“ uvedl Celý. ANO bude jednat i s dalšími stranami, nevyloučilo ani KSČM, se kterými nechtějí spolupracovat lidovci. Podle Šimka není pro ANO vhodný partner SPD a SPO, naopak vhodnými partnery by mohla být TOP 09 s Žít Brno nebo Strana zelených, které se stejně jako ANO před volbami vymezily proti hejtmanovi Michalu Haškovi (ČSSD). Šimek si dovede koalici představit i s ČSSD, avšak bez Haška.

ČSSD na to však nejspíš nepřistoupí. Její jihomoravský předseda Roman Hanák sdělil, že je vyjednávací tým složený z trojice Roman Hanák, Marek Šlapal, ale také Michal Hašek.

Spolupráci s Haškem naopak neodmítá KDU-ČSL. „Neříkáme žádné ze stran, koho má postavit na kandidátku nebo kdo za ni má vyjednávat. Budeme jednat se všemi demokratickými stranami a uvidíme, s kým nám vznikne průnik. Variant je hodně, ale my jsme zodpovědní a chceme, aby koalice trvala celé čtyři roky a byla konstruktivní,“ dodal Celý.

Babiš levicová změna

Hašek dnes poukázal na převahu hnutí ANO nejen na jižní Moravě, ale v celé České republice. „Když se podíváme na volební výsledky, lidé nejspíš uvěřili tomu, že je Andrej Babiš levicová změna. Já si to nemyslím, ale respektuji vůli voličů. My vše ještě vstřebáme a vyhodnotíme. Člověk musí umět vyhrát, ale taky přijmout i to, že není první na bedně. Za náš volební výsledek se nestydím a jsem rád, že lidé volili ČSSD, přestože to bylo méně, než bychom si přáli,“ dodal Hašek, který byl hejtmanem dvě volební období.

V kraji kandidovalo 21 stran, hnutí a uskupení. V zastupitelstvu budou také komunisté se sedmi mandáty a ODS se šesti. Čtyři mandáty získala koalice TOP 09 a Žít Brno, stejně jako Starostové pro jižní Moravu a koalice SPD a SPO. Tři mandáty mají Zelení s Piráty. K volbám přišlo 36,84 procenta voličů, což je méně než při minulých krajských volbách, kdy byla účast 37,76 procenta.

Před čtyřmi lety vyhrála s 27,01 procenta hlasů ČSSD, která získala 23 mandátů. Za ní byla KSČM s 18,65 procenta hlasů a 16 mandáty a třetí KDU-ČSL se 17,03 procenta hlasů a 14 mandáty. V roce 2012 se do zastupitelstva kraje dostala ještě ODS, kterou volilo 9,21 procenta lidí, a obsadila sedm zastupitelských křesel a posledním členem zastupitelstva byla TOP 09 a Starostové pro Jihomoravský kraj s 5,86 procenta hlasů a pěti mandáty. Po volbách vznikla koalice ČSSD a KDU-ČSL, která vládla celé čtyři roky.