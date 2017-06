Fiala: Všechny pravicové a demokratické strany jsou pro ODS možnými partnery

„Všechny strany od středu doprava, demokratické strany, které jsou nesocialistické, jsou naším přirozeným partnerem, ale v tuto chvíli počkejme, jak rozhodnou voliči,“ uvedl Fiala na dotaz ohledně nejbližšího partnera ODS. Zároveň v rozhovoru s ČTK vyloučil to, že by jeho strana mohla spolupracovat s hnutím ANO, i kdyby v jeho čele nestál současný předseda Andrej Babiš.

Lidovci jsou podle Fialy zodpovědní za všechna rozhodnutí kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD). „Skoro nevěřím svým očím a uším, když poslouchám vicepremiéra Bělobrádka, když nám vážně říká, co udělá s elektronickou evidencí tržeb. Vždyť oni to všechno odsouhlasili a je na tom jejich ruka. STAN byl zase v opozici, je to tedy, myslím, velmi nečitelné a nejasné, kterým směrem se tohle uskupení bude vydávat,“ uvedl.

Doplnil, že vítá jakoukoliv nesocialistickou stranu a že lidovci jsou tradiční součást českého politického systému. „Tak se na ně taky dívám, ale tohle je uskupení v jedné věci skutečně zvláštní, že sdružuje stranu, která je v opozici, se stranou, která je v koalici, a teď chce voličům namluvit, že to nějak bude. No já nevím,“ podotknul s tím, že nechce dělat koalice před volbami a snaží se o co nejsilnější mandát pro prosazování programu ODS.

Fiala varuje slovenským příkladem

„Nespekulujme o koalicích, pak se stane, co se stalo na Slovensku, že premiér (Rober) Fico měl 30 procent, pak se všichni probudili po volbách a zjistili že Fico sestavuje jednobarevnou vládu, to jsou ta nebezpečí, která tu jsou a o kterých je třeba mluvit,“ uvedl, když komentoval současné preference stran v narážce na výsledky hnutí ANO.

Za poklesem preferencí zbývajících vládních stran pak Fiala vidí odpověď veřejnosti na nenaplněné sliby. „Vláda spoustu věcí naslibovala, rozdala něco různým sociálním skupinám, ale dohromady z toho nic nezůstává,“ uvedl.

