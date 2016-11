Exministr zahraničí Liberlandu: důstojník NATO, dirigent a... podvodník

José Miguel Maschietto (32) rezignoval na začátku listopadu na funkci ministra zahraničí Liberlandu. Ve všeobecném zmatku okolo amerických prezidentských voleb mohl jeho příběh zaniknout, ale rozhodně neprávem.

Liberland, jak čtenáři zpráv dobře vědí, je „stát“ ležící na území o velikosti sedmi kilometrů čtverečních u břehu Dunaje mezi Chorvatskem a Srbskem. Původně patřilo Srbsku, ale smlouva z roku 1990 jej přiřkla Chorvatsku. Záhřeb ale území nechce, protože by to znamenalo, že přijímá řečenou smlouvu, pro Chorvaty jinak nevýhodnou. Na území loni vyhlásil český libertarián Vít Jedlička republiku Liberland a počtem hlasů 2:0 byl zvolen jejím prvním prezidentem.

Od té doby chorvatské úřady Jedličkovi jeho záměr zatrhly a dokonce mu zakázaly vstup nejprve do Liberlandu a později do celého Chorvatska. Mezitím však jeho samozvaná republika dosáhla na půl milionu obyvatel (občanství lze získat online). Jedním z nejbarvitějších občanů Liberlandu je právě Maschietto, muž s italským a ekvádorským pasem a donedávna šéf liberlandské diplomacie.

Na veřejnosti vystupoval jako bývalý vysoký důstojník italské armády, jenž si vysloužil ostruhy službou za války v Kosovu. Reportérovi BBC Jolyonu Jenkinsovi to připadalo podivné - bojová část tamní války skončila v roce 1999; Maschiettovi by v době muselo být zhruba patnáct let, což není věk na velitelskou funkci v silách NATO.

Jenkins proto zapátral online (což zjevně prezident Jedlička naopak neudělal) a zjistil o šéfdiplomatovi Liberlandu mnoho zajímavého. V roce 2013 se už už měl na doporučení ekvádorské ambasády v Berlíně stát honorárním konzulem své země v Praze. Velvyslanec za něho v Quitu vydatně lobboval; a vskutku, Maschiettova kariéra byla pozoruhodná. Ve svých devětadvaceti byl klavírním virtuosem, měl za sebou dirigentské zkušenosti v pařížské opeře, v proslulém baletu z moskevského Velkého divadla, získal ocenění za soundtrack k filmu Gravitace. Italský tisk s ním dělal rozhovory a v běhu byly plány na natočení filmu o jeho pohnutém životě (než začala zářit jeho hudební hvězda, byl ekvádorským sirotkem, jehož adoptovala laskavá italská rodina).

Mělo to jedinou nevýhodu – nic z toho nebyla pravda. Ze jmenování sešlo, když se ozvalo několik Italů, kteří Maschietta znali osobně jako podvodníka. Po hudebním géniovi se poté na tři roky slehla zem; vynořil se až letos v chorvatském močálu coby diplomat s vojenskou minulostí, podle všeho stejně smyšlenou, jako byla ta umělecká.

Když Jenkins Jedličku na výše zmíněné upozornil, byl prezident Liberlandu nemile překvapen. Maschietto krátce poté rezignoval; podle všeho je nyní místo liberlandského ministra zahraničí volné.

