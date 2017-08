Exkancléř Schröder věří, že svým angažmá v Rosněfti zlepší vztahy Bruselu s Moskvou

„Navzdory vší kritice, kterou považuji za chybnou, budu usilovat o zvolení (do dozorčí rady Rosněfťi),“ uvedl Schröder krátce před svým zvolením. Evropská unie na ruský ropný koncern uvalila sankce v souvislosti s anexí ukrajinského poloostrova Krym.

Podle kritiků by mohlo angažmá Schrödera, který stál v čele německé vlády v letech 1998 až 2005, poškodit před nadcházejícími parlamentními volbami v Německu obraz sociální demokracie. „Je to politická kampaň ve prospěch paní Merkelové. Chtějí jí pomoci prostřednictvím kompromitace mé osoby,“ odváděl pozornost od podstaty výtek 73letý Schröder.

Současný předseda SPD a kandidát na kancléře Martin Schulz na otázku, co si myslí o Schröderově kandidatuře do dozorčí rady Rosněfti odpověděl: „Já bych to nedělal.“

„Předvolební boj Martina Schulze budu i tak podporovat, pokud to chce,“ reagoval Schröder, podle kterého Němci stojí o korektní vztahy s Ruskem. „Ani zaměstnancům Rosněfti v Německu a odborům by nebylo proti srsti, kdyby byl Němec na tak důležitém místě,“ dodal bývalý politik. Podle švýcarského listu Blick zaměstnává ruský ropný koncern v Německu tisíce lidí.

„Chci pomoci zlepšit vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem,“ uvedl dále Schröder v rozhovoru pro švýcarský list Blick. V oblasti německo-ruských vztahů ocenil v rozhovoru nedávný výrok Christiana Lindnera, předsedy liberální Svobodné demokratické strany (FDP), která má po zářijových volbách šanci vrátit se po čtyřech letech do Spolkového sněmu, aby Německo akceptovalo okupaci Krymu Ruskem za „trvalé provizorium“ a nekomplikovalo trváním na jeho vrácení Ukrajině vzájemné vztahy. „V otázce Krymu se nic nezmění, všechny ostatní otázky by se měly řešit odděleně,“ uvedl exkancléř.

Schröder se po těsně prohraných volbách v roce 2005, ve kterých SPD podlehla Křesťanskodemokratické unii (CDU) pod vedením Angely Merkelové, stal předsedou dozorčí rady konsorcia plynovodu Nordstream, který přivádí surovinu z Ruska do Německa po dně Baltského moře.

Podle ruských médií se volba do dozorčí rady Rosněfti uskuteční 29. září. Podle německého časopisu Der Spiegel půjde však jen o formalitu. Šéf Rosněfti Igor Sečin je považován za blízkého spojence ruského prezidenta Vladimira Putina. Schröder se s Putinem přátelí už od doby svého působení ve vrcholné politice.

