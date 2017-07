Europoslanci volají po zastavení přístupových jednání s Tureckem

Volení zástupci vyjádřili znepokojení nad „ústupem od právního státu, dodržování lidských práv, svobody médií a boje proti korupci“ v Turecku. Odsoudili také opakovanou Erdoganovu podporu znovuzavedení trestu smrti.

Turecký ministr pro evropské záležitosti Ömer Çelik poté prohlásil, že Ankara usnesení EP nepřijímá a považuje jej za neplatné politické rozhodnutí. Turecké ministerstvo zahraničí uvedlo, že poslanci rozhodovali na základě klamných informací a obvinění a že rezoluce ohrožuje jejich pověst.

Çelik už dopoledne řekl, že Turecko odmítá veškeré návrhy na ukončení přístupových rozhovorů s Evropskou unií výměnou za posílenou spolupráci v jiných oblastech. K očekávanému usnesení EP řekl, že ničemu neprospěje.

Hahn: Evropská komise chce prohloubit vztahy mezi EU a Tureckem

Addressing #media in Ankara: @EU_Commission wants deeper #EU-#Turkey ties, but #ruleOfLaw must improve significantly. pic.twitter.com/PIZNnlqPKG