EET jede na ostro. Finanční správa přijala půl milionu účtenek

„Provoz EET běží plynule, bez problémů. Doba odezvy centrálního systému je v průměru hluboko pod jednou sekundou, dokonce méně než desetina sekundy,“ uvedla ke spuštění EET mluvčí Finanční správy Petra Petlachová.

Projděte si přihlášení k EET krok za krokem na finance.cz.

Podle serveru HlídačEET.cz, který monitoruje měření dostupnosti a rychlosti komunikace pokladen obchodníků se servery EET, se rychlost zpomalila pouze mezi druhou a třetí hodinou ráno, kdy krátce překročila jednu vteřinu.

Hotely problémy nehlásí

Žádné problémy po spuštění EET neregistrovala ani hotelová zařízení. Podle ředitele Olympik Hotels Vlastislava Šose systém funguje bez větších potíží. Odezva systému ale byla v jednu chvíli i šest vteřin, což je podle něj zřejmě způsobeno internetovým připojením hotelu. „Nemůžu říct, že by nás to omezovalo, ale je to zkoušené teď ráno, kdy ještě nejsou otevřené restaurace,“ dodal Šos.

Hotely sítě Accor zahájily zkušební provoz EET před třemi týdny. „Neregistrujeme žádné komplikace s našimi interními systémy. Vše funguje bez komplikací i dnes, v den oficiálního spuštění,“ uvedla obchodní manažerka hotelové sítě Accor Daniela Nová.

Přečtěte, co o EET říká premiér Sobotka:

Sobotka o EET pozitivně: Zabrání únikům a srovná podmínky

Také v hotelové síti CPI Hotels systém EET funguje. „Například v našem největším kongresovém hotelu Clarion Congress Hotel Prague ve Vysočanech jsme nezaznamenali žádné zpomalení systému, bez problému funguje i tisk účtenek a další funkcionality,“ řekla mluvčí Dana Belušová. Systém síť zavedla s předstihem zhruba 14 dní.

Vláda si od evidence slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků. Po hotelech a restauracích se budou muset od března příštího roku zapojit do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Následovat budou i další obory podnikání.

Přečtěte si výměnu názorů k elektronické evidenci tržeb mezi Pavlem Páralem a Andrejem Babišem:

Štvanice na hostinské začíná

Babiš reaguje na Párala: Štvanice na EET pokračuje

Páral odpovídá Babišovi: Už je to tady, hospodští budou zdražovat