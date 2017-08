Dům pro tři generace jako symbol programu. Lidovci sází na tradiční témata

Aktuální program podle Bělobrádka vychází z dlouhodobého stranického programu. Poznamenal, že v centru jejich pozornosti je rodina a podpora pracujících rodičů. Strana chce voliče přesvědčit i důrazem na vzdělávání a inovace nebo na péči o krajinu a zemědělskou půdu. Zvýšit by chtěli platy učitelů. „Bez kvalitního učitele nemůže být kvalitní vzdělávání,“ poznamenal Bělobrádek. Dodal, že za zásadní lidovci považují ukotvení v Evropské unii a v Severoatlantické alianci.

Voliče bude chtít strana přesvědčit také podporou dostupného bydlení. Přes Státní fond rozvoje bydlení by chtěli nabídnout obcím peníze na výstavbu bytů s regulovaným nájemným, řekl místopředseda strany Jan Bartošek.

Lidovci už na začátku srpna představili volební heslo Zodpovědně, současně oznámili volební lídry, kterými jsou především současní poslanci. Původně chtěla jít strana do voleb společně s hnutím Starostové a nezávislí, chystaná koalice ale padla kvůli obavě z nedostatku hlasů. Kritici projektu se obávali toho, že by požadovaných deset procent voličů projekt nezískal, a KDU-ČSL by se tak do Parlamentu nedostala.

