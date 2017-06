Důchody porostou rychleji. Zeman podepsal valorizační novelu

Penzistům a penzistkám se budou od příštího roku pravidelně zvyšovat důchody více než dosud. Od příštího roku by měly vzrůst zhruba o 500 korun měsíčně, podle nynějších pravidel by to bylo přibližně o stokorunu méně. Do starobního důchodu by se mělo odcházet v 65 letech, vláda ale bude moci tuto hranici podle okolností posouvat. Nyní v zákoně omezení není. Změny přinese důchodová novela, kterou podepsal prezident Miloš Zeman.