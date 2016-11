Do pilotního provozu EET se od úterý přihlásilo 1169 podnikatelů

Ostrý provoz evidence tržeb bude spuštěn 1. prosince pro hotely a restaurace. V první vlně by se měl týkat zhruba čtyřiceti tisíc podnikatelů. „Apelujeme na to, aby si vyzvedávali včas takzvané autentizační údaje, které vydává finanční správa od 1. září. Na základě těchto údajů je možné vygenerovat si certifikáty, nahrát si je do pokladního zařízení a přistupovat do systému evidence tržeb,“ uvedla náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová. O autentizační údaje už podle ní požádalo asi 21 tisíc podnikatelů.

O EET dále čtěte:

Kampaň v plném proudu: propagace EET vyjde na desítky milionů

Do pilotního provozu EET se zatím přihlásilo téměř 500 podnikatelů

Babiš řekl, že zkušební provoz EET je plynulý a žádné závady se zatím nevyskytly. Na vyladění případných problémů má přitom ministerstvo celý měsíc. „Myslím si, že to je určité unikum v historii naší země. Všechny registry se spouštěly naostro a potom nefungovaly. My máme měsíční projekt, pilot, kde si to uživatelé můžou vyzkoušet, jejich zaměstnanci si to můžou vyzkoušet. Evidentně to funguje a ti, kteří si to zkusí, vlastně plynule projdou do ostrého provozu od 1. prosince,“ uvedl.

Dnešní konference Evidence tržeb v praxi se v Ostravě zúčastnilo 650 podnikatelů. Konference byla spojena s veletrhem dodavatelů pokladních zařízení. „Proškolili jsme za posledních několik měsíců 6500 podnikatelů,“ řekl předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček.

Problematice EET se podrobněji věnuje aktuální vydání týdeníku Euro, které je v elektronické verzi je ke stažení na www.alza.cz/euro