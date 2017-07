Do Litvy dorazila baterie amerických střel Patriot

Je to poprvé, co se tyto střely dlouhého dosahu ocitly v pobaltské zemi. Tato skutečnost „odráží pevný závazek Spojených států ohledně bezpečnosti Litvy, jakož i dobrou připravenost přemístit do regionu strategické prostředky“, uvedlo ministerstvo v komuniké.

Patrioty, jejichž úkolem je sestřelovat taktické rakety, střely s plochou dráhou letu a letadla, zůstanou v Pobaltí jen po dobu cvičení Tobruq Legacy 2017, upřesnila resortní mluvčí.

Trumpa přivítali Poláci v bombastickém stylu. Záruky vojenské přítomnosti USA se nedočkali

Přemístění vyspělých střel na základnu v Šiauliai následovalo jen několik dnů poté, co americký prezident Donald Trump při setkání s vůdci 12 zemí střední a východní Evropy potvrdil, že Spojené státy dostojí článku pět severoatlantické smlouvy, podle kterého je útok na jednu z členských zemí považován za útok proti všem členům aliance. Předchozí Trumpova prohlášení v této věci byla méně přesvědčivá, což budilo obavy v Pobaltí, sousedícím s Ruskem.

Cvičení protivzdušné obrany Tobruq Legacy, které se poprvé koná v Litvě, začíná dnes a skončí 22. července. Účastní se jej také američtí, britští, lotyšští a polští vojáci, dohromady i s Litevci asi 500 mužů. Další dvě části cvičení se odehrávají v Česku a v Rumunsku.

V Česku začalo cvičení Tobruq Legacy za účasti více než 500 vojáků ze šesti zemí již v pondělí. Jednotky budou procvičovat spolupráci při pozemní protivzdušné obraně, uvedlo ministerstvo obrany. Na závěr akce, která potrvá do 23. července, jsou plánovány ostré střelby.

Do cvičení na území tří států se celkem zapojí 1700 vojáků deseti armád Severoatlantické aliance.

