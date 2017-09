Dlouhý bránil podnikatele. Vyzval odboráře, aby je přestali urážet

Odbory dnes vyhlásily, že budou ve firmách požadovat pro příští rok růst mezd o osm až deset procent. Dlouhý řekl, že proti takovému růstu obecně nic nemá, ale ten by neměl být dán administrativně a neměl by být plošný. „Nejsem proti třeba i takto rychlému zvyšování mezd. Jen říkám, že firmy pro to nepotřebují takovýto politický a populistický humbuk. A považuji za nepřijatelné čelit administrativním tlakům na zvyšování mezd,“ uvedl.

Záleží na situaci v konkrétní firmě, rozlišovat by se mělo také podle odvětví a regionu, podotkl. Růst mezd by se měl v dlouhodobém hledisku poměřovat s vývojem produktivity práce, dodal.

Připomněl, že podle ankety Hospodářské komory mzdy zvýšilo letos svým zaměstnancům 75 procent všech podniků. Zaměstnanci si polepšili nejčastěji o pět a více procent. Více než sedmiprocentní nárůst mezd hlásí každá šestá firma v zemi. „Proč tedy ten humbuk?“ dotázal se Dlouhý.

Odbory uvádějí, že bez jejich tlaku by zaměstnavatelé dobrovolně pracovníkům nepřidávali. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středula dnes řekl, že pokud si zaměstnanci budou chtít vymoci zvýšení výdělků stávkovou pohotovostí či stávkou, odborová centrála je podpoří. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák označil jednání odborářů za „předvolební nátlak“.

