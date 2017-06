Demise premiéra je demisí vlády, říká Rychetský. ÚS by se za Zemana nepostavil

„Demise premiéra je demisí celé vlády, na tom se shodne napříč nejen politická, ale i akademická fronta. O tom není pochyb,“ uvedl Rychetský. Pokud by se Zeman před měsícem na Ústavní soud obrátil s žádostí o sdělení, zda demise předsedy vlády neznamená jen odchod premiéra, rozhodování by bylo rychlé a jednoznačné, uvedl Rychetský v pořadu Otázky Václava Moravce.

Sobotka v květnu ohlásil demisi kvůli nejasnostem kolem financování tehdejšího vicepremiéra, ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše. Zeman s ohledem na vyjádření jednoho právníka naznačil, že Sobotkovu demisi přijme jen jako jeho rezignaci na pozici premiéra, nikoli celé vlády. Nechal tak naaranžovat i setkání se Sobotkou na Hradě.

Sobotka kvůli Zemanovu přístupu ohlášenou demisi stáhl a místo toho navrhl jen odvolání Babiše, který je označován za Zemanova spojence. Zeman tomu vyhověl až po týdnech otálení, přednost dal cestě do krajů a do Číny.

Rychetský uvedl, že by kvůli tomu nebylo třeba jednoznačněji upravit ústavu, i když to vláda již dříve navrhla i v souvislosti úpravou pravomocí prezidenta a jeho vztahu k vládě a parlamentu. Proti změnám ústavy na poslední chvíli je také bývalý předseda Senátu Petr Pithart (KDU-ČSL). Podle něj by se ústava neměla měnit v otázce ztráty mandátu ani kvůli jednomu senátorovi. Reagoval tak na případ Františka Čuby (SPO), který kvůli zdravotním potížím chybí v Senátu už deset měsíců.

